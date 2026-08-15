El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

Entre dichas festividades se encuentra El Día de la Asunción de la Virgen, un festivo que se celebra cada sábado, 15 de agosto de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día de la Asunción de la Virgen (foto: Freepik).

¿Qué se celebra el sábado 15 de agosto?

El Día de la Asunción de la Virgen, celebrado el 15 de agosto, conmemora la creencia en la elevación de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Este dogma de fe fue proclamado por el Papa Pío XII en 1950 y refleja la devoción católica hacia María, quien ocupa un lugar central en la historia de la salvación. La festividad es una ocasión especial para rendir homenaje a la madre de Jesús y está profundamente arraigada en la tradición española.

En España, la celebración incluye actos litúrgicos, procesiones y festividades populares. Las iglesias celebran misas solemnes y uno de los momentos más destacados es la procesión en la que se lleva una imagen de la Virgen por las calles. Este evento, acompañado de música y danzas, es una manifestación de fe y cultura que une a la comunidad en torno a la figura de María.

Además de las ceremonias religiosas, el 15 de agosto es también un día de fiesta en muchas localidades. Las celebraciones incluyen ferias, mercados y actividades recreativas que fomentan el encuentro entre la comunidad y los visitantes. Las romerías, especialmente en regiones como Galicia, son ejemplos de cómo la devoción religiosa se entrelaza con las tradiciones populares, fortaleciendo los lazos sociales y culturales en el país.

¿Cómo celebrar Día de la Asunción de la Virgen?

Para celebrar la festividad del 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, se pueden organizar actos religiosos y procesiones en honor a la Virgen María. Las iglesias y catedrales suelen ofrecer misas solemnes y las comunidades participan en procesiones llevando imágenes de la Virgen por las calles, acompañadas de música y danzas. Este evento no solo es un acto de fe, sino también una manifestación cultural que une a los fieles en un ambiente de devoción y celebración.

Además de los actos litúrgicos, el día se puede festejar con ferias, conciertos y actividades recreativas que involucran a toda la comunidad. En localidades como Elche, se destaca el Misteri d'Elx, una representación teatral que rinde homenaje a la Asunción de María. Las romerías en regiones como Galicia también se celebran, permitiendo a los fieles peregrinar a santuarios, fomentando así la convivencia y las tradiciones populares en un marco festivo y comunitario.