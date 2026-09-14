El próximo martes 15 de septiembre no habrá clases para los alumnos alcanzados por una disposición que modificará el cronograma habitual de actividades educativas.

La medida permitirá que miles de estudiantes tengan una jornada libre antes de retomar sus obligaciones escolares con normalidad.

Por qué no habrá clases el martes 15 de septiembre

La suspensión de las actividades educativas coincide con las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de los Dolores, una celebración tradicional que cada año modifica el funcionamiento de distintas instituciones y servicios.

La fecha corresponde a la festividad de la patrona de Trenque Lauquen, por lo que durante ese día se aplicarán disposiciones especiales en la localidad.

Qué establece el feriado del 15 de septiembre

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La normativa contempla un asueto para la administración pública municipal y establece un feriado optativo para determinadas actividades privadas.

La celebración también alcanza al ámbito educativo: los establecimientos escolares de Trenque Lauquen permanecerán sin actividad el martes 15.

De esta manera, quienes asisten a las escuelas de la ciudad tendrán un día adicional sin clases y volverán a las aulas según el cronograma previsto.

Cuándo vuelven las clases

Una vez finalizada la celebración patronal, las actividades escolares continuarán de acuerdo con el calendario educativo habitual.

El feriado, por lo tanto, representa una interrupción puntual de las obligaciones escolares y no implica una modificación permanente del ciclo lectivo.