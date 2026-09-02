Oficial | Las autoridades revisarán persona por persona para verificar que cuenten con esta documentación o serán demorados en las calles. (Imagen ilustrativa)

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante operativos en los accesos a la Ciudad , que incluyen los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo.

En los mismos, le solicitarán aleatoriamente sus documentos a los ciudadanos con el fin de “prevenir delitos”. La misma funcionará 24 horas, los siete días de la semana.

Durante los controles, las autoridades de fuerzas de seguridad, denominada Patrulla de Control de Accesos , le pedirán el DNI a las personas seleccionadas, con el fin de averiguar su identidad y verificar si cuentan o no con antecedentes penales.

Según las autoridades, estas medidas buscan garantizar una mayor seguridad en la ciudad y prevenir los delitos en las entradas y salidas de la Ciudad. Sin embargo, habrán acciones que no podrán requerirte durante los controles.

Las autoridades revisarán persona por persona para verificar que cuenten con esta documentación

Los oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizan operativos por la Patrulla de Control de Accesos donde, de manera aleatoria, le solicitan su DNI a personas y también identifican vehículos.

Una vez recolectados los datos, los efectivos buscarán reconocer la identidad y verificar si cuentan con antecedentes penales, si existen pedidos de captura u ordenes de detención.

Según la página web oficial de la Policía de la Ciudad, las patrullas tendrán la función de “identificar vehículos y personas en busca de elementos que impliquen la posible participación en un delito , como la tenencia de armas o de drogas, además de detectar a quienes tengan pedidos de captura y controlar faltas viales. Inicialmente, y de acuerdo a un esquema de aplicación progresiva, la patrulla realizará controles en forma aleatoria y rotativa en los accesos”.

Oficial | Las autoridades revisarán persona por persona para verificar que cuenten con esta documentación o serán demorados en las calles. Policía de la Ciudad

Qué documentos me pueden pedir en un control policial

Es importante remarcar que las fuerzas de seguridad no pueden detenerte sin justificación legal, ya sea por “sospecha” o portación de rostro. Tampoco podrá retenerte tu DNI o llevárselo.

No obstante, la Policía de la Ciudad tiene potestad para requerir la identificación de las personas en la vía pública o espacios de tránsito masivo si existe una sospecha fundada o en el marco de operativos preventivos generales (avalado por fallos jurisdiccionales de la CABA y la Corte Suprema como el fallo Vera).

Qué puede hacer la policía en un control

Según la Constitución y el Código Penal, las fuerzas de seguridad podrán:

Pedirte el DNI y verificar tu identidad

Consultar antecedentes en el caso de que exista una causa concreta

Pedir colaboración en operativos de tránsito o búsqueda

Actuar frente a un delito en curso



