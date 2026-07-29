La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este lunes, 27 de julio de 2026 a Santa Natalia de Córdoba y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Natalia de Córdoba (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Natalia de Córdoba?

Santa Natalia de Córdoba fue una joven cordobesa que vivió en el siglo IX, cuando la ciudad estaba bajo dominio islámico. Es venerada como mártir por mantener y proclamar su fe cristiana pese a las prohibiciones vigentes.

Casada con Aurelio, compartió con él la decisión de declararse abiertamente cristianos. Por ello fueron arrestados y, junto con los esposos Félix y Liliosa, condenados a muerte.

Su martirio tuvo lugar en 852 y fue relatado por san Eulogio de Córdoba. La Iglesia celebra su memoria el 27 de julio, como ejemplo de valentía y fidelidad a la conciencia.

Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santa Natalia de Córdoba (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 27 de julio de 2026

El 27 de julio de 2026 se celebrará la festividad de varios santos y beatos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra San Urso de Loches, quien vivió en el siglo VI y es conocido por su labor evangelizadora. También se recuerda al Beato Raimundo Palmerio y al Beato Nevolone de Faenza, ambos del siglo XIII, que destacaron en sus respectivas comunidades por su dedicación a la fe.La celebración incluye a la Beata María Magdalena Martinengo, del siglo XVIII y a dos beatos del siglo XX, Modesto Vegas Vegas y Joaquín Vilanova Camallonga, quienes han inspirado a muchos con sus ejemplos de vida. Otros santos como San Hermolao de Nicomedia y San Eclesio de Ravena, que vivieron en los siglos IV y VI respectivamente, son también honrados en esta fecha.Adicionalmente, son recordados varios santos y beatas, como Santa Juliana de Iluro, San Celestino I papa del siglo V y Santa Liliosa de Córdoba. La diversidad de las festividades muestra la riqueza de la tradición cristiana y la veneración de aquellos que han dejado huella en la historia de la iglesia.

La oración para Santa Natalia de Córdoba:

Lo siento, no dispongo del texto de la oración a Santa Natalia de Córdoba.