Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Víctor I papa que se recuerda cada 28 de julio.

Santoral del día | San Víctor I papa (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Víctor I papa?

San Víctor I fue papa en Roma hacia el año 200 y era africano de nacimiento.

Como obispo de Roma, estableció que todas las Iglesias celebraran la Pascua el domingo inmediatamente posterior a la Pascua judía.

Con esta determinación, dio un criterio común a la celebración pascual en la Iglesia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Víctor I papa (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 28 de julio de 2026

El 28 de julio de 2026 se conmemoran varios santos importantes en el calendario litúrgico. Entre ellos, San Acacio de Mileto, quien vivió en el siglo IV, es recordado por su dedicación y martirio en la defensa de la fe cristiana. Su legado perdura como símbolo de resistencia ante la adversidad.También se celebra a San Botvido de Suecia, un santo del siglo XII que se destaca por su labor evangelizadora en la región escandinava. Su influencia en la expansión del cristianismo en Suecia es motivo de reflexión y honor en esta fecha. Además, el día está marcado por la celebración de figuras significativas del siglo XX, como la Beata Alfonsa de la Inmaculada Concepción Muttathupadathu y San Pedro Poveda Castroverde, cuyas vidas y obras han dejado una huella profunda en la educación y la espiritualidad contemporáneas. Este día ofrece una oportunidad para recordar y venerar a estos santos que han contribuido al fortalecimiento de la fe a lo largo de la historia.

La oración para San Víctor I papa:

San Víctor I, papa y mártir, ruega por nosotros.