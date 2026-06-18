Miles de argentinos realizan cada año el trámite para renovar o actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI), pero no todos llegan a retirarlo. Lo que muchos desconocen es que existe un plazo máximo para reclamarlo y que, una vez vencido, el documento puede ser destruido por razones de seguridad.

La medida es aplicada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y alcanza a los DNI que, luego de ser emitidos, no son entregados ni retirados por sus titulares dentro del tiempo establecido.

Qué pasa con los DNI que nunca son retirados

Cuando una persona tramita un nuevo DNI, el documento suele enviarse al domicilio declarado mediante correo postal. Sin embargo, si la entrega no puede concretarse y el ciudadano tampoco lo retira posteriormente, el ejemplar queda bajo custodia.

Según las disposiciones vigentes, si transcurre un año desde la emisión sin que el titular reclame el documento, el DNI es destruido.

La medida busca evitar la acumulación de documentación oficial sin retirar y reducir riesgos vinculados con la seguridad y la administración de datos personales.

Qué ocurre si destruyen el DNI

Cuando el plazo vence y el documento es eliminado, el trámite pierde validez.

En consecuencia, el ciudadano deberá:

Iniciar nuevamente la gestión.

Solicitar una nueva emisión.

Abonar otra vez el costo correspondiente.

Por este motivo, las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado de los trámites y retirar la documentación apenas se encuentre disponible.

El RENAPER aplica una medida de seguridad que puede obligar a los ciudadanos a iniciar nuevamente el trámite y abonar una nueva emisión.

Qué pasa con los pasaportes

Un mecanismo similar se aplica a los pasaportes argentinos.

Si la libreta permanece durante un período prolongado sin ser reclamada por su titular, también puede ser anulada y destruida para impedir que documentos de viaje activos permanezcan indefinidamente almacenados en dependencias públicas.

Cuándo un DNI pierde validez en Argentina

Más allá de los casos de destrucción por falta de retiro, un DNI puede dejar de tener vigencia por distintos motivos:

Vencimiento de la fecha de validez impresa.

Emisión de un nuevo ejemplar que reemplaza al anterior.

Denuncia formal por robo o extravío.

Fuera de estas situaciones, las autoridades aclaran que el Estado no puede anular ni quitar validez a un DNI que ya se encuentra en poder de su titular por deudas, infracciones o incumplimientos administrativos.

Cómo evitar perder el trámite

Para evitar inconvenientes, el RENAPER recomienda hacer un seguimiento del estado de la documentación y retirarla apenas se encuentre disponible.

En caso de no recibir el DNI en el domicilio informado, es importante consultar rápidamente dónde quedó depositado para evitar que transcurra el plazo de custodia y sea necesario comenzar todo el procedimiento nuevamente.