Mientras miles de argentinos esperan el feriado nacional a inicios de mayo por el Día del Trabajador, un grupo de bonaerenses sumará un fin de semana largo en el marco de un aniversario fundacional que marcará al viernes 24 como asueto. Se trata de una jornada no laborable que celebrará la fecha con una agenda de actividades culturales ideales para descansar y despedir los últimos días de sol de la temporada. A diferencia de celebraciones a nivel nacional como los últimos celebrados en abril, en esta ocasión se trata de un asueto que beneficia a algunos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. El viernes 24 de abril se conmemorará los aniversarios fundacionales en las localidades de Marcos Paz y Tres Arroyos. La jornada no laborable beneficiará principalmente a los trabajadores de la administración pública, mientras que quienes presten servicios en el sector privado dependerán de lo que disponga cada empleador. En el marco de las celebraciones, se espera que los municipios realicen diferentes actividades como actos oficiales, charlas patrimoniales, espectáculos, entre otros. Los argentinos podrán disfrutar de un nueva feriado nacional y tres días de descanso consecutivos durante el primer fin de semana de mayo. El viernes 1 se conmemora el Día del Trabajador, fecha que conmemora a la violenta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick. De cara a lo que queda del año, el calendario oficial de feriados y día no laborables queda de la siguiente manera: