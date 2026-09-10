Los trabajadores en relación de dependencia están protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que establece los derechos y obligaciones de empleados y empleadores.

Sin embargo, la normativa también contempla situaciones en las que una persona puede ser despedida con justa causa.

En estos casos, cuando existe una falta lo suficientemente grave como para impedir la continuidad del vínculo laboral, el empleador puede finalizar el contrato sin la indemnización por antigüedad prevista para los despidos sin causa .

¿Qué dice la Ley 20.744 sobre el despido con justa causa?

El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que cualquiera de las partes puede denunciar el contrato cuando la otra incumple sus obligaciones y comete una injuria laboral de gravedad suficiente.

La normativa señala que la conducta debe ser evaluada según las circunstancias de cada caso y que, por su gravedad, debe hacer imposible continuar con la relación laboral.

¿En qué casos pueden despedir a un empleado sin indemnización?

Entre las situaciones contempladas por la normativa se encuentra el incumplimiento grave de las obligaciones laborales.

También puede configurarse justa causa cuando existen conductas que afectan seriamente la relación entre el trabajador y el empleador.

La legislación vigente incorpora además casos específicos vinculados con bloqueos o tomas de establecimientos, cuando determinadas conductas durante una medida de fuerza afectan la libertad de trabajo, impiden el ingreso o egreso o provocan daños.

Otro supuesto contemplado por la LCT es el abandono de trabajo, aunque para que se configure el empleador debe realizar previamente una intimación fehaciente para que el trabajador se reintegre.

¿El empleado recibe alguna indemnización?

La diferencia fundamental está en la causa del despido.

Cuando el empleador despide sin justa causa, el artículo 245 establece una indemnización por antigüedad equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, con las condiciones previstas por la normativa.

En cambio, ante un despido con justa causa, no corresponde esta indemnización por antigüedad.

Esto no significa necesariamente que el trabajador pierda todos los conceptos pendientes: la liquidación final debe analizarse según las circunstancias concretas de la desvinculación.

¿Cómo debe comunicar el empleador el despido?

El artículo 243 establece que el despido con justa causa debe comunicarse por escrito y expresar de manera suficientemente clara los motivos que provocaron la ruptura del contrato.

Además, una vez comunicada la causa, esta no puede ser modificada posteriormente ante un eventual reclamo judicial.

Por eso, no alcanza con despedir a un empleado alegando simplemente “justa causa”: el empleador debe indicar concretamente los hechos que fundamentan la decisión.