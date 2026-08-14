Si bien la puntualidad en el trabajo es frecuentemente considerada un indicativo de dedicación, para ciertos empleadores puede interpretarse como una manera de registrar su presencia antes del horario laboral y, por ende, recibir una compensación económica adicional.

Numerosos trabajadores en España sostienen que anticipar su llegada mejora su reputación profesional. Asimismo, consideran que esto les permite gestionar una carga laboral considerable.

No obstante, la normativa laboral y la jurisprudencia señalan un riesgo evidente. Esta práctica podría resultar en un despido disciplinario. Lejos de favorecer al empleado, puede revertirse en su perjuicio.

Un incidente ocurrido en Alicante ha causado un notable impacto debido a su severidad. Los tribunales respaldaron el despido sin indemnización de una trabajadora que llegaba anticipadamente a su puesto.

Reforma laboral | “Llegar siempre antes al trabajo puede ser motivo de despido procedente” (foto: archivo).

Llegar temprano al trabajo puede llevar al despido disciplinario

Una empleada debía comenzar su jornada laboral a las siete y media de la mañana. Sin embargo, accedía al centro con bastante anticipación. Según su versión, requería más tiempo debido a su carga laboral.

A pesar de dicha justificación, la empresa le notificó que no debía ingresar antes de la hora establecida. Inicialmente, hubo advertencias verbales. Posteriormente, se le envió una comunicación formal por escrito.

Una trabajadora fue despedida tras ingresar de manera reiterada entre treinta y cuarenta y cinco minutos antes de su horario estipulado. Su contrato establecía claramente la hora de inicio. No obstante, continuaba anticipando su llegada cada día.

Gestión del tiempo laboral y horas extra sin aprobación

El conflicto no se centró en la puntualidad. El inconveniente radicó en la supervisión del tiempo laboral. Las empresas tienen la responsabilidad de registrar con precisión la jornada de trabajo. Llegar antes supone trabajar un tiempo adicional. Este tiempo extra es considerado, desde el punto de vista legal, como hora extraordinaria.

El conflicto se suscita cuando dichas horas no cuentan con autorización. “El empleador puede prohibir expresamente la ejecución de horas extraordinarias”, expone el especialista en derecho laboral. En caso de existir tal prohibición, extender la jornada laboral implica un incumplimiento contractual.

Despido sin indemnización: aval de los tribunales

El juzgado determinó que la conducta de la trabajadora generaba descontrol en el registro horario, además de impactar negativamente en la organización interna de la empresa. No era un hecho aislado.

La trabajadora impugnó su despido, convencida de su buena fe y consideraba que su comportamiento evidenciaba dedicación. No obstante, los tribunales no le otorgaron la razón.

Dado que se trataba de un despido disciplinario justificado, no se otorgó indemnización. La reiteración de la conducta y los avisos previos fueron factores decisivos.