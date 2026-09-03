Despidos masivos en Uber: echarán al 10% de su plantilla y más de 3300 trabajadores quedarán sin empleo

Los despidos en Uber forman parte de un amplio cambio organizativo con el que la multinacional busca reducir niveles administrativos, simplificar sus equipos y modificar la distribución de empleados dentro de la compañía.

El anuncio fue comunicado directamente a los trabajadores por el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, quien reconoció el impacto de la medida y aseguró que los cambios responden a la estructura y las prioridades futuras de la empresa.

Despidos masivos en Uber: echarán al 10% de su plantilla y más de 3300 trabajadores quedarán sin empleo (foto: archivo).

Despidos en Uber: 3300 trabajadores perderán su empleo

La compañía anunció una reducción de aproximadamente el 10% de su plantilla, equivalente a unos 3300 puestos de trabajo. Los despidos en Uber afectarán así a una parte significativa de la organización global.

“Esta no fue una decisión que tomamos a la ligera, ya que tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que han trabajado arduamente para Uber. Es importante aclarar que estos cambios se refieren a nuestra organización y prioridades, no a las contribuciones de nadie a Uber, las cuales siempre valoraremos”, señaló la empresa en el comunicado interno firmado por Khosrowshahi.

La compañía explicó que la reducción de plantilla no constituye una medida aislada. Forma parte de una serie de modificaciones destinadas a revisar cómo funciona Uber internamente y a reducir la complejidad que acumuló a medida que aumentó el tamaño de sus negocios.

Los despidos en Uber estarán acompañados, por tanto, de una modificación de estructuras, equipos y niveles jerárquicos dentro de la multinacional.

Por qué Uber decidió despedir al 10% de su plantilla

Según explicó Khosrowshahi, algunas estructuras internas que funcionaban cuando las distintas áreas de Uber tenían un tamaño menor dejaron de resultar adecuadas para la escala que alcanzó actualmente la empresa.

Por este motivo, la reestructuración de Uber buscará eliminar capas administrativas, simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de ubicación de la compañía.

“Los cambios que estamos haciendo hoy están diseñados para hacer dos cosas: hacer que Uber sea más simple y rápido, y crear más capacidad para invertir en nuestro futuro”, señaló el máximo ejecutivo en el memorando enviado a los empleados.

De esta manera, los despidos en Uber forman parte de una estrategia más amplia que pretende acelerar el funcionamiento interno de la empresa y liberar recursos para otras áreas consideradas prioritarias.

Uber recorta directivos y elimina los llamados “microequipos”

La reorganización no se limitará a los cerca de 3300 trabajadores afectados. Uber también empezó a modificar la estructura jerárquica con la que administra sus diferentes negocios.

En cifras, la compañía redujo un 20% el número de empleados situados a siete o más niveles de distancia del director ejecutivo. Se trata de una de las medidas adoptadas para reducir las capas administrativas dentro de la organización.

Al mismo tiempo, Uber recortó casi un 50% los denominados “microequipos” de directivos, otro de los puntos señalados dentro de la estrategia para simplificar el funcionamiento interno.

Los despidos en Uber se producen, por tanto, junto con una reducción de estructuras jerárquicas y una revisión de la forma en la que se organizan los equipos dentro de la compañía.

Qué hará Uber con el dinero que ahorre tras los 3300 despidos

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Uber también adelantó qué pretende hacer con los recursos que conseguirá liberar mediante la reestructuración. El objetivo de la empresa no será únicamente reducir su estructura, sino trasladar parte de ese ahorro hacia nuevas inversiones.

La compañía aseguró que los recursos obtenidos se reinvertirán en crecimiento e innovación, además de destinarse al desarrollo de lo que definió como un “futuro autónomo”.

Este punto ocupa un lugar central en la explicación ofrecida por Khosrowshahi. El ejecutivo sostiene que una organización con menos niveles y estructuras más simples permitirá a la empresa disponer de mayor capacidad para financiar sus proyectos futuros.

Por ello, los despidos en Uber combinan dos decisiones: una reducción inmediata de aproximadamente el 10% de la plantilla y una redistribución de recursos hacia las prioridades que la compañía considera estratégicas.