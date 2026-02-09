Cuando una persona fallece, lo habitual es que haya dejado un testamento válido que especifique la distribución de sus bienes. No obstante, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es declarado indigno conforme a los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. En tales casos, se inicia el proceso de sucesión intestada, que se aplica cuando no existe un testamento o este no cubre todos los bienes. El propósito es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos. De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones: El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes: En el supuesto de no existir herederos ni legatarios, se establece la herencia vacante. En tal circunstancia, el juez dispone la entrega de los bienes al Estado. Si en un momento posterior alguien reclama derechos hereditarios, es necesario que inicie una solicitud de herencia y acepte los bienes en el estado en que se encuentren. Cuando una persona fallece sin un testamento válido, la ley establece un procedimiento claro para la distribución de sus bienes, lo que puede incluir la intervención de un juez. Este proceso no solo busca evitar conflictos, sino que también garantiza que los derechos de los herederos sean respetados, incluso si no están mencionados en un testamento. Además, es importante destacar que los herederos forzosos tienen derechos específicos que no pueden ser ignorados, lo que significa que, incluso en situaciones de sucesión intestada, ciertos parientes siempre recibirán una parte de la herencia. Esto asegura que la voluntad del fallecido y los derechos de los herederos se mantengan en equilibrio, promoviendo una distribución justa de los bienes.