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Fiesta del helado artesanal en Córdoba con entrada gratis: cuándo es y en qué lugar se hará el evento.

La Noche de las Heladerías regresa este miércoles 18 de noviembre de 2026 a partir de las 19 horas en todo el país. Este evento gastronómico celebra la 42° de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFFADHyA) donde más de 500 comercios abrirán sus puertas para ofrecer promociones y recibir al público durante toda la jornada.

Con la llegada de las altas temperaturas, este evento resulta una invitación a salir de casa y recorrer las calles de Buenos Aires en familia o con amigos. Por eso, esta iniciativa representa una oportunidad para disfrutar del aire libre mientras se disfruta de un helado a precio de descuento.

La celebración se extiende por distintos puntos del territorio nacional , pero la Ciudad de Buenos Aires concentra una gran cantidad de locales con nuevas aperturas y otros clásicos. De este modo, los vecinos de cada comuna pueden acceder al beneficio sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

¿Dónde conseguir 2x1 en cuarto kilo de helado, barrio por barrio?

Durante este evento, los locales participantes ofrecerán un descuento del 2x1 en cuartos de helado, es decir un 50% en la compra de dos productos. Sin embargo, cada comercio establece sus propias condiciones sobre los medios de pago aceptados y el límite de promociones por persona.

Algunos locales presentarán un sabor inédito creado especialmente para conmemorar esta edición.

La Noche de las Heladerías 2026 tendrá lugar este miércoles y en estos comercios de cada barrio podés conseguir 2x1 en Buenos Aires:

Almagro

Heladería Varese – Av. Rivadavia 3502 (Horarios: 07:00 a 01:00)

Marbet – Mario Bravo 1025

Podio – Guardia Vieja 3800 (Horarios: Lu a Do de 12 a 24)

Tino – Av. Díaz Vélez 4520 (Horarios: Do a Ju de 12 a 01 / Vi y Sá de 12 a 02)

Varese – Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3899 (Horarios: Lu a Do de 07:00 a 01:00)

Balvanera

Lucano Heladería – Alberti 536 (Horarios: Lu a Do de 13:00 a 23:30)

Varese – Av. Belgrano 2824 (Horarios: 07:00 a 01:00 / Vi y Sá hasta las 02:00)

Via Giovanni – Av. Belgrano 2787 (Horarios: Lu a Lu de 07:00 a 00:00)

Barracas

El Piave – Av. Montes de Oca 1000 (Horarios: Do a Ju de 09 a 00 / Vi y Sá de 09 a 01)

Belgrano

Cabaña Tuyú – José Hernández 2265 (Horarios: Lu a Lu de 10 a 01:45)

Cairo Helados – Pedro I. Rivera 2584 (Horarios: Todos los días de 12 a 23)

Heladería Riviera – Av. Ricardo Balbín 2859 (Horarios: 13 a 00)

La Veneciana – Migueletes 1093 (Horarios: Lu a Ju de 08 a 00 / Vi y Sá de 08 a 02 / Do de 10 a 00)

Occo Helados – Echeverría 1677, Loc. 2 (Horarios: Todos los días de 12 a 01)

Pórtico Belgrano – Echeverría 3218

Tufic – Juramento 1534 (Horarios: Lu a Do de 12 a 00:30 / Vi y Sá de 12 a 01)

Boedo

Rimini 2006 – Av. Independencia 3825 (Horarios: Ma a Do de 16:00 a 24:00)

Saint Moritz – Av. La Plata 1781 (Horarios: Todos los días de 11:00 a 01:00)

La Noche de las Heladerías 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre. AFADHYA

Caballito

Altri – Av. Honorio Pueyrredón 763 (Horarios: Lu a Do de 11 a 00)

Ciao Gelato – Del Barco Centenera 205 (Horarios: Lu a Do de 11 a 01)

Fuori – Hortiguera 791 (Horarios: 08:00 a 00:00)

Tienta – Rosario 262 (Horarios: Lu a Ju de 15 a 00 / Vi y Sá de 12 a 01:30 / Do de 12 a 00)

Veneziana dal 1930 – Neuquén 1275 (Horarios: 11:00 a 00:00)

Chacarita

Occo Helados – Av. Dorrego 1587 (Horarios: Lu a Ju de 12 a 01:45 / Vi y Sá de 11 a 03 / Do de 11 a 02)

Coghlan

Cimino R – Dr. Rómulo Naón 2186 (Horarios: Ma a Ju de 14 a 23:30 / Vi de 14 a 00 / Sá de 11:30 a 00 / Do de 11:30 a 23:30)

Colegiales

Isla Negra Chocolates – Maure 3820 (Horarios: 18:30 a 02:00)

La Bochería – Vidal 1428 (Horarios: Lu y Ma de 18 a 23:30 / Mi a Vi de 16 a 23:30 / Sá y Do de 12 a 23:30)

Occo Helados – Conde 780 (Horarios: Lu a Ju de 11 a 01:45 / Vi y Sá de 11 a 03 / Do de 11 a 02)

Constitución

Heladería Napoli – Av. Entre Ríos 1167 (Horarios: Ma a Do de 12 a 23:30)

Flores

Altri – Av. Avellaneda 2399 (Horarios: Lu a Do de 11 a 00)

Terzo – Av. Rivadavia 7035 (Horarios: Todos los días de 08 a 02)

Floresta

Altri – Av. Lacarra 326 (Horarios: Lu a Do de 11 a 00)

Lekker Heladerías – Av. Carrasco 500 (Horarios: Ma a Do de 13 a 23:45)

Terzo – Av. Rivadavia 8200 (Horarios: Todos los días de 10 a 02)

Noche de las Heladerías 2026. AFADHYA.

La Boca

Colonial – Brandsen 1429 (Horarios: Lu a Lu de 09 a 24)

Colonial – Brandsen 1451, Local 7

Liniers

Don Antonio – Av. Emilio Castro 7298 (Horarios: Do a Ju de 11 a 00 / Vi y Sá de 11 a 02)

Mataderos

il Vero Amaretto – Av. Emilio Castro 7505 (Horarios: Todos los días de 12:00 a 00:00)

Monte Castro

Heladería Italia – Av. Lope de Vega 1816 (Horarios: Lu a Do de 11 a 00)

Lekker Heladerías – Av. Lope de Vega 3001 (Horarios: Ma a Do de 13 a 23:45)

Mucky Helados & Café – Av. Álvarez Jonte 4299 (Horarios: Lu a Ju de 08 a 24 / Vi y Sá de 09 a 01 / Do de 11 a 24)

Núñez

Occo – Montañeses 2908 (Horarios: 12 a 01:30)

Tufic – Av. Crisólogo Larralde 1601 (Horarios: Lu a Do de 12 a 00:30 / Vi y Sá de 12 a 01)

Via Varese – Av. Cabildo 3502 (Horarios: Todos los días de 08:00 a 01:00)

Palermo

Bianca Helados – Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2295 (Horarios: Lu a Do de 09 a 02)

Gaviota Helados – Beruti 3336 (Horarios: Ma de 16:00 a 23:30 / Mi a Do de 12:30 a 00:00)

L’sucre Helados – Gurruchaga 1460 (Horarios: Do a Ju de 12 a 01 / Vi y Sá de 12 a 03)

Marbet – Arce 886

Tienta – Serrano 1478 (Horarios: Lu a Ju de 15 a 03 / Vi de 15 a 05 / Sá de 12 a 05 / Do de 12 a 03)

Tufic – Guatemala 4597 (Horarios: Todos los días de 12 a 00:30 / Vi y Sá de 12 a 01)

Parque Chacabuco

Altri – Primera Junta 1379 (Horarios: Lu a Do de 11 a 00)

Puerto Madero

La Veneciana – Av. Alicia Moreau de Justo 1896 (Horarios: Lu a Ju de 08 a 00 / Vi y Sá de 08 a 02 / Do de 10 a 00)

Recoleta

Búffala – Av. Pueyrredón 2100 (Horarios: Do de 11 a 01 / Lu a Mi de 12 a 24 / Ju de 12 a 01 / Vi y Sá de 11 a 02)

Heladería Diechi – Av. Santa Fe 1278 (Horarios: Lu a Do de 08 a 24)

Helados Vía Maggiore – Av. Callao 777 (Horarios: Do a Ju de 12 a 00 / Vi y Sá de 12 a 02)

Occo Helados (Barrio Norte) – French 2695 (Horarios: Lu a Vi de 16 a 02 / Sá y Do de 13:15 a 02)

Tienta – Junín 1617 (Horarios: Lu a Ju de 13 a 00 / Vi y Sá de 13 a 01 / Do de 13 a 23)

Saavedra

Chungo – Av. San Isidro Labrador 4598 (Horarios: Lu, Mi y Ju de 08 a 00 / Ma y Vi de 08 a 01 / Sá de 09 a 01 / Do de 09 a 00)

Occo Helados – Av. García del Río 3276 (Horarios: Lu a Do de 14 a 00)

El lanzamiento del evento. AFADHYA

San Cristóbal

Fuori – Av. Independencia 2399 (Horarios: 08:00 a 00:00)

Saverio – Av. San Juan 2809 (Horarios: Do a Ju de 10 a 01 / Vi y Sá de 10 a 03)

San Nicolás (Centro)

Cadore – Av. Corrientes 1695 (Horarios: Do a Ju de 12 a 01 / Vi y Sá de 12 a 02)

Vía Giovanni – Av. Corrientes 902 (Horarios: Lu a Ju de 08:00 a 02:00 / Vi a Do de 09:00 a 03:00)

Via Giovanni – Av. Corrientes 1255 (Horarios: Lu a Do de 09:00 a 02:00)

Via Giovanni – Av. Corrientes 1583 (Horarios: Lu a Do de 09:00 a 02:00)

Versalles

Sandro Helados & Café – Av. Arregui 6101 (Horarios: Do a Ju de 12 a 00 / Vi y Sá de 12 a 01)

Villa Crespo

Podio – Av. Corrientes 5602 (Horarios: Lu a Do de 12 a 24)

Via Giovanni – Malabia 294 (Horarios: Lu a Vi de 07:00 a 01:00 / Sá y Do de 09:00 a 01:00)

Villa del Parque

Heladería LV – Av. San Martín 2318 (Horarios: Todos los días de 12:00 a 02:30 / 03:00)

Tienta – Marcos Sastre 2895 (Horarios: Lu a Do de 10 a 00)

Villa Devoto

Helados Gaby’s – Baigorria 5284 (Horarios: Lu a Vi de 12 a 24)

Tienta – Av. Francisco Beiró 4449 (Horarios: Lu a Ju y Do de 11 a 01 / Vi y Sá de 11 a 02)

Villa General Mitre

Helados Papeete – Alejandro Magariños Cervantes 3053 (Horarios: Lu a Lu de 12 a 00)

Santolin – Av. San Martín 3185 (Horarios: Lu a Lu de 01 a 01)

Villa Luro

Sandro Helados & Café – Av. Juan B. Justo 8195 (Horarios: Do a Ju de 12 a 00 / Vi y Sá de 12 a 01)

Terzo – Av. Lope de Vega 105 (Horarios: Todos los días de 08 a 02)

Villa Pueyrredón

PerTe Helados – Av. Mosconi 2999 (Horarios: 13 a 00)

Venecia – Av. San Martín 6877 (Horarios: Todos los días de 09 a 00:30)

Villa Santa Rita

Occo Helados – Ricardo Gutiérrez 3202 (Horarios: Lu a Ju de 11 a 01:30 / Vi y Sá de 12 a 02 / Do de 12 a 01)

Villa Urquiza

Enzo Helados – Av. de los Incas 4555 (Horarios: Lu a Do de 12:30 a 00:30)

Las nuevas aperturas de Buenos Aires. Fuente: Contenido propio Felipe González Bueno

Otras grandes aperturas para aprovechar

Buenos Aires se encuentra con gran movimiento gastronómico donde mientras algunos locales abren, otros deciden recortar o cerrar sus puertas. Vacalín abrió sus puertas al público minorista con distintas propuestas de helado y tortas heladas, mientras que Cuervo Café abrió su nueva heladería en Palermo Off con el nombre Gaviota.

Ambas iniciativas son bien diversas, pero muestran un claro foco: la heladería en Buenos Aires se esta profesionalizando y con un cliente que exige más, los comercios se ven obligados a subir el nivel y ofrecer productos de calidad a un precio competitivo. Por eso, vale destacar estas dos nuevas aperturas que ponen en valor la calidad de la materia prima e invitan a los demás actores del sector a elevar la vara.