Hidrovía: con una baja del peaje, arranca la gestión de la empresa que ganó la licitación por 25 años

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) terminó de completar la integración del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, el organismo creado para hacer el seguimiento de la principal ruta fluvial de salida de las exportaciones argentinas.

La novedad quedó oficializada este miércoles con la publicación de la Resolución 62/2026 en el Boletín Oficial, que incorporó formalmente a Chaco entre las provincias representadas.

De esta manera, el Consejo quedó estructurado alrededor de cuatro sectores: las provincias, los usuarios del sistema, las áreas técnicas y sociales y la propia autoridad de aplicación y control. La ANPYN había creado este órgano en agosto como un espacio de seguimiento, análisis e intercambio de información sobre la operación y el desempeño de la Vía Navegable Troncal.

Quiénes integran el Consejo de la Hidrovía

En representación de las provincias estarán Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa, Buenos Aires y Chaco, con lo que queda completa la participación de las jurisdicciones vinculadas directamente con la vía navegable.

El segundo bloque corresponde a los usuarios del sistema. Allí participan la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Unión Industrial Argentina (UIA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP).

La integración también contempla a los distintos actores vinculados con la navegación. En el caso de los operadores y armadores del Tramo Sur, forman parte del esquema la Cámara Naviera Argentina, el Centro de Navegación, APM Terminals y MSC Mediterranean Shipping Company.

El sector de áreas técnicas y sociales estará integrado por el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Prefectura Naval Argentina, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval.

Por último, la representación de la autoridad de aplicación estará a cargo de la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPYN.

Qué va a hacer el Consejo

El Consejo tendrá un rol consultivo y no vinculante. Seguirá la operación de la Hidrovía, analizará su desempeño y canalizará observaciones de los usuarios. La ANPYN conservará las funciones regulatorias y de control.

El organismo tendrá un plenario bimestral y comisiones para temas como tráfico, régimen económico, ambiente, seguridad, infraestructura y mantenimiento. Además, la ANPYN deberá presentar periódicamente información sobre navegación, obras, inversiones y evolución del tráfico.

La conformación definitiva llega después de la adjudicación de la Hidrovía al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, que comenzó a operar el 10 de septiembre.

La concesión incluye el dragado, redragado, señalización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. Según la ANPYN, el corredor concentra unas 60 terminales portuarias y por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.