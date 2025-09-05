No lo tires nunca más: el electrodoméstico que está en tu casa contiene oro de 22 quilates

En muchos hogares, es común encontrar oro de 22 quilates en la cocina, aunque la mayoría de las personas lo desconoce, ya que hay un electrodoméstico muy habitual que contiene este metal precioso en su interior que podría darle una nueva utilidad más allá de su función principal .

En la actualidad, muchos equipos electrónicos incorporan este elemento tan codiciado debido a su excelente capacidad para conducir electricidad y su resistencia al desgaste. Por medio de un procedimiento químico, es posible recuperar el metal y obtener un beneficio económico .



¿Cuál es el electrodoméstico con oro de 22 quilates?

El microondas es uno de los electrodomésticos que muchos tenemos en casa y que tiene en su interior oro de 22 quilates. Esto quiere decir que tiene una pureza del 90% al contener 22 partes de oro puro y 2 partes de otros metales, tal como el cobre o la plata.

Esta piedra preciosa se implementa principalmente en los circuitos de su panel de control en una pequeña cantidad que se puede extraer mediante procesos químicos complejos y con herramientas específicas.

El microondas es el electrodoméstico que contiene oro.

¿Por qué hay electrodomésticos que tienen oro de 22 quilates?

El oro es uno de los metales más utilizados en la joyería debido a su alta duración que lo hace único. Sin embargo, en el sector electrónico, es un elemento clave para los circuitos eléctricos por contar con distintas propiedades:

Alta conductividad : conduce a la perfección la electricidad, lo cual hace que la corriente fluya sin obstáculos y sin perder energía.

: conduce a la perfección la electricidad, lo cual hace que la corriente fluya sin obstáculos y sin perder energía. Resiste la corrosión : a comparación con otros metales, no se corroe u oxida con facilidad, ya sea en ambientes húmedos o expuesto a sustancias químicas.

: a comparación con otros metales, no se corroe u oxida con facilidad, ya sea en ambientes húmedos o expuesto a sustancias químicas. Baja resistividad : disminuye la pérdida de energía en forma de calor, por lo que es útil en aplicaciones de alta frecuencia.

: disminuye la pérdida de energía en forma de calor, por lo que es útil en aplicaciones de alta frecuencia. Maleabilidad y ductilidad: se puede moldear fácilmente en láminas o cables finos, lo cual es especial para hacer circuitos y componentes detallados.

¿Qué otros electrodomésticos tienen oro en su interior?

Además del microondas, el oro es habitual en otros elementos que tenés en tu casa, ya que se utiliza en los componentes de sus circuitos:

Televisores y monitores : están en sus conectores internos

: están en sus conectores internos Celulares y computadoras : las tarjetas madre y los chips lo tienen para mejorar su conductividad

: las tarjetas madre y los chips lo tienen para mejorar su conductividad Aires acondicionados y heladeras : lo tienen algunas conexiones eléctricas

: lo tienen algunas conexiones eléctricas Cámaras: contactos de la batería y conectores de transferencia de datos.

¿Cómo extraer el oro de estos electrodomésticos?

Un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich y Empa-Swiss Federal Laboratories encontraron la forma de sacar el oro de los dispositivos obsoletos . De esta manera, cambiará la manera en que tratamos los electrodomésticos viejos que ya no nos sirven.

Un grupo de investigadores descubrió un método para extraer oro de los equipos eléctricos.

A través de una publicación en la revista Advanced Materials, los especialistas revelaron que se utiliza el suero de leche como un elemento para crear fibrillas amiloides. En determinadas condiciones de calor y acidez, las proteínas se reorganizan en nanofibrilas.

El resultado es una sustancia ligera, resistente al agua y porosa, llamada aerogeles. Este producto tiene la capacidad de atraer y capturar metales, que puede extraer el oro de los circuitos electrónicos.

A partir de 20 placas madre de computadoras antiguas, los investigadores lograron sacar una pepita de oro de 22 quilates de un peso de 450 miligramos.

El precio del oro alcanzó nuevos récords esta semana.

¿Qué significa que el oro sea de 22 quilates?

Cuando se habla de que un objeto tiene 22 quilates de oro, se hace referencia a la pureza de la pieza. Esta medida se basa en que el oro puro tiene 24 quilates, lo que significa que está hecho 100% de este metal, sin ninguna mezcla.

No obstante, esta piedra preciosa en su forma pura suele ser muy blanda. Por eso, en general, se la mezcla con otros metales para hacerla más duradero y resistente, tal como el cobre, zinc o plata.

De esta manera, los 22 quilates representan a las 22 partes de 24, que son oro puro, mientras que las otras dos son diferentes metales. En porcentaje, eso equivale a aproximadamente 91.6% de pureza.

Así cotiza el oro hoy

El precio del oro continúa la escalada de este año y alcanzó un nuevo máximo histórico al inicio de septiembre. El metal precioso superó los u$s 3.550 por onza (38,3 gramos) y acumula un alza superior al 30% en lo que va de 2025.

Esta semana la cotización se ubicó en 3.550 dólares y rompió un nuevo récord por sexta jornada consecutiva.

Esta fuerte suba se debe a la debilidad del dólar y la expectativa por el recorte de las tasas de interés del Tesoro de Estados Unidos (FED). En esta línea, quienes quieran inclinarse por esta inversión pueden hacerlo de estas formas: