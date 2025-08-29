Ni el oro ni el platino: este es el metal más caro del mundo y la mayor parte lo tiene esta potencia

A pesar de que el oro es un símbolo de riqueza y belleza en el mundo, existe otro metal de la familia del platino que se ubica como el más caro del mundo. Tanto la joyería como la industria automotriz lo utilizan y su valor sube cada vez más .

Por ejemplo, en 2021, su precio alcanzó los u$s 28.775 por onza, que superó a los 1800 del oro, de acuerdo a datos de Statista. Además, los yacimientos de este metal se ubican principalmente en Sudáfrica, aunque también hay naciones sudamericanas que la producen.

¿Cuál es el metal más caro del mundo?

El rodio está cotizado actualmente en u$s 7375 la onza, después de una caída del 1,36% en este 27 de agosto. Se trata de un metal de transición que pertenece a la familia del platino y su alto valor se debe a que es de los más raros y pocos abundantes en el mundo .

Su concentración en la corteza terrestre es apenas mayor de 0,001 gramos por tonelada de roca , por lo que se hace sumamente complicado obtenerlo .

Por último, se destaca por la dureza y la resistencia que posee, tal como el platino o paladio. Además, no se oxida y se utiliza tanto para las joyas como en elementos comunes que se encuentran en los baños y autos.

Para qué se utiliza el rodio

El rodio se utiliza para embellecer una joya, mejorando el color, su brillo y la presencia . Se lo emplea como baño para estos productos, lo cual realza su valor.

Al no oxidarse, evita que la plata se oscurezca con el paso del tiempo. Además, la joya se vuelve más resistente a golpes, arañazos y el desgaste que se produce por el uso.

Asimismo, el sector automotor lo emplea como un componente esencial para los automóviles: sirve en los catalizadores que reducen las emisiones contaminantes , lo cual se prioriza ante las estrictas medidas para el cuidado ambiental.

El país que tiene el 80% de la producción de este metal

El mayor yacimiento a nivel mundial se detectó en el complejo ígneo de Busveld, en Sudáfrica, en donde el metal es obtenido mediante óxidos de cromo y sulfuros de níquel y cobre. Es justamente este país africano que contiene el 80% de la producción global.

Asimismo, hay otras naciones que se ubican en segundo lugar, tal como Zimbaue, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, América del Sur tiene una producción mucho menor con focos concentrados en Brasil y Colombia.

El ranking de los metales naturales más caros del mundo