Hallazgo del siglo: descubren una mina gigante de oro en un lugar impensado y le pertenece todo a un sólo país

Parecía un día cualquiera en la vida de este agricultor de 52 años mientras realizaba las tareas habituales en su jardín, pero un hallazgo sorprendente le cambió la vida: unas pepitas de oro del tamaño de una nuez surgieron del barro en un arroyo que cruzaba su propiedad y ahora podría cambiar todo.

El hombre decidió contactar a un equipo de geólogos para investigar el origen de este particular descubrimiento y los resultados fueron impactantes. El tesoro encontrado escondía un gigantesco yacimiento de oro valorado en más de 4000 millones de euros. Según los expertos, podría tratarse de uno de los mayores depósitos auríferos jamás descubiertos .

¿Cuál es el tesoro que un hombre encontró en su jardín?

Michel Dupont es un agricultor de 52 años residente en la región francesa de Auvernia, Francia, que encontró el millonario tesoro en su jardín. Este hombre todavía no podía aceptar la idea de que las piedras preciosas se encontraran bajo sus pies durante tanto tiempo sin dar cuenta.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los pocos días de hacerse público su descubrimiento, representantes del gobierno francés visitaron a Dupont para informarle de la prohibición temporal de cualquier tipo de actividad minera a pesar de que el yacimiento se encontrara en su propiedad .

El tesoro asciende a 4000 millones de euros y se encontró en Francia.

Los funcionarios remarcaron que la legislación francesa es muy rigurosa en todo lo relacionado con la explotación de recursos naturales, especialmente aquellos relacionados con minerales valiosos, y establece que todo lo que hay en el subsuelo es propiedad del Estado.

De esta forma, todo intento de extracción de este tesoro es ilegal hasta completar los informes que se exigieron. Estos documentos incluyen evaluaciones ambientales y estudios de impacto patrimonial. El objetivo es evitar cualquier tipo de daño a los ecosistemas, sobre todo en zonas rurales o de alto valor ecológico cuyo perjuicio puede ser irreversible.

¿Qué pasará con el tesoro descubierto en Francia?

Para la normativa y el Gobierno, las preocupaciones ambientales están en primer plano. En este sentido, ejecutar trabajos de minería a gran escala como requeriría este yacimiento puede alterar permanentemente el paisaje y tener efectos negativos en la ecología local, ya que entre los riesgos se encuentran la posible contaminación del agua, la deforestación, el ruido y el aumento del tráfico en la zona.

Distintas personas, en particulares los locales, manifestaron su preocupación por el pintoresco paisaje de Auvernia. Esta zona del centro de Francia es conocida por sus llamativas colinas, sus tierras de cultivo y su biodiversidad.

El dueño de la propiedad podría alzarse con 20 millones de euros.

Por otro lado, parte de la población indicó que una explotación como esta podría crear cientos de empleos y atraer inversiones sustanciales a la zona, mejores infraestructuras y, en general, un auge económico en la región.

También se remarcaron las posibilidades de ingresos si la extracción se gestionara de forma responsable, pero los conservacionistas locales afirman que el alcance del proyecto podría alterar para siempre a la zona .

Pese a la polémica por la normativa, el dueño de la propiedad decidió reclamar una parte equitativa del tesoro descubierto . Sin embargo, la legislación vigente solo contempla una compensación simbólica, que representa apenas el 0,5% del valor total, aunque suene poco, en caso de concretarse, Dupont se haría con 20 millones de euros.

Por el momento, las excavaciones están paralizadas a la espera de una resolución judicial.