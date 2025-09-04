El hallazgo del siglo: descubren en la Antártida criaturas marinas nunca antes vistas

Un grupo de científicos dio con un hallazgo histórico en la Antártida que daría lugar al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las zonas menos investigadas del mundo y que llamaron la atención por su particular anatomía.

En el marco de una expedición en el continente más frío de la Tierra, los especialistas revelaron el descubrimiento que sacudió a toda la comunidad científica, porque son animales desconocidos para la biología, según detalló la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC).

¿Cuál fue el hallazgo de los científicos en la Antártida?

El profesor de la Universidad James Cook y líder del estudio , Jan Strugnell, contó la importancia del avance: "Hemos recogido una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas para la ciencia".

El grupo de especialistas descubrió distintas criaturas, en particulares algunas especies curiosas que nunca antes se habían visto y son las siguientes:

cerdos marinos,

arañas marinas,

mariposas marinas,

pulpos,

estrellas de mar,

crustáceos.

"El equipo está muy emocionado por tener a la pequeña criatura, observarla y cuidarla, para que cuente todos los secretos que han estado ocultos hasta ahora", explicó la especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, Laura Herraiz Borreguero.

Una expedición en la Antártida descubrió las nuevas criaturas.

¿Cómo fue la investigación en la Antártida que dio con los nuevos animales?

Los científicos no esperaban encontrar estos particulares ejemplares, ya que estaban realizando un viaje de 6 días en el buque rompehielos RSV Nuyina que tenía previsto que termine su viaje a mitad de año.

Los investigadores buscaban era analizar los efectos del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y relevar la situación en la superficie del glaciar Denman, que se encuentra en la mira debido a que ha retrocedido aproximadamente 5 km entre 1996 y 2018, además de que es el que más rápido está sufriendo el deshielo.

"Para que podamos entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano ", narraron los autores del informe que también pudieron visualizar un iceberg de color jade, una anomalía en este tipo de trabajos.

La profesora Delphine Lannuzel mencionó que el peculiar color del iceberg podría deberse a su alto contenido en hierro. "Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que hace que el iceberg de jade tenga el color que tiene", añadió la profesora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas .

Los científicos también encontraron un iceberg de color jade.

¿Cuáles son las nuevas especies que se descubrieron?

Los hallazgos incluyeron a dos seres vivos conocidos y a uno que todavía no tiene nombre científico, es decir que es un nuevo avance para la biología marina: