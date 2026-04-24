La era de los dinosaurios marcó un periodo significativo en la historia del planeta Tierra. Sin embargo, aún persisten numerosos interrogantes sobre la extinción de la especie. Recientemente, la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia presentó un estudio que indica que los dinosaurios enfrentaron otro evento catastrófico crucial para su desaparición, y que no fue un meteorito. Durante el periodo Triásico, esta especie habitó Pangea, un supercontinente que existió hace unos 300 millones de años en la Tierra. La separación de Pangea creó condiciones ideales para una intensa actividad volcánica, que se relacionó con la posterior fragmentación del continente. Según la investigación, este periodo no solo se destacó por el calentamiento, sino que también ocurrió el invierno volcánico que causó la extinción de muchos dinosaurios de esta era. El invierno volcánico apareció cuando las erupciones masivas liberaron dióxido de azufre. Este se unió al vapor de agua en la atmósfera y formó ácido sulfúrico. Esta reacción produjo aerosoles de sulfato que bloquearon la luz solar y causaron un drástico enfriamiento. El estudio indicó que el fenómeno duró casi 100 años y esto hizo que bajaran las temperaturas. Este efecto extremo causó la extinción de la biodiversidad del territorio. Se estima que se perdió aproximadamente el 25 % de las especies terrestres y el 50% de las especies marinas. El estudio de Columbia resalta que los dinosaurios enfrentaron varios factores de extinción según la era. El invierno volcánico del Triásico fue clave para la desaparición temprana de especies. Asimismo, el impacto del asteroide en el Cretácico resultó letal para la mayoría de los dinosaurios. Ambos eventos transformaron la biodiversidad del planeta y dieron paso a nuevas especies. Investigaciones recientes sugieren que la actividad volcánica no solo afectó a los dinosaurios, sino que también tuvo un impacto significativo en la flora del planeta, alterando ecosistemas enteros. Este cambio en la vegetación contribuyó a la disminución de recursos alimenticios, lo que agravó la crisis de supervivencia de muchas especies. Además, se ha descubierto que la combinación de cambios climáticos y la fragmentación de hábitats debido a la separación de Pangea crearon un entorno hostil para los dinosaurios. Estos factores, junto con el invierno volcánico, formaron un complejo entramado de causas que llevaron a la extinción de diversas especies en diferentes periodos.