La naturaleza puede sorprender incluso a quienes la estudian de cerca. En Hawái, una especie de caracol arbóreo científicamente conocida como Achatinella fuscobasis, considerada extinta en estado silvestre desde hace más de 30 años, fue liberada con éxito en su hábitat natural en las montañas Ko’olau de la isla de O’ahu. El hito corona décadas de trabajo científico ininterrumpido y se convierte en uno de los esfuerzos de conservación más prolongados del Pacífico. La historia de su salvación arranca en 1991, cuando el investigador Michael Hadfield, de la Universidad de Honolulú, tomó una decisión que cambiaría el destino de la especie: recolectó los últimos once especímenes conocidos y los puso en cautiverio. Sin esa intervención, el caracol habría desaparecido para siempre. Desde entonces, el número de ejemplares creció sostenidamente hasta superar los 1.000 individuos en 2024, momento en que los científicos evaluaron que las condiciones estaban dadas para dar el paso siguiente. El nuevo hogar de los caracoles es una parcela cercada de un cuarto de acre, conocida como “recinto de exclusión”, diseñada específicamente para mantener alejados a sus principales depredadores: ratas, camaleones de Jackson y el caracol lobo rosado, una especie invasora y caníbal que figura entre las causas centrales de la extinción de la fauna nativa hawaiana. Las paredes de polietileno, la malla de alambre de cobre y una barrera de capucha conforman un escudo que replica, en pleno bosque, las condiciones libres de amenazas del laboratorio donde los caracoles fueron criados. La importancia de estos animales va mucho más allá de su rareza. Los caracoles arbóreos hawaianos cumplen un rol ecológico esencial: se alimentan de hongos y algas que crecen en hojas y troncos, participando activamente en el ciclo de nutrientes del suelo y el equilibrio microbiológico del bosque. “Son impulsores del funcionamiento del ecosistema, limpiando y reciclando colectivamente los nutrientes del bosque”, explicó David Sischo, coordinador del programa estatal de conservación de la especie. Su desaparición del paisaje había sido, durante décadas, una señal temprana del deterioro ambiental que enfrenta el archipiélago. A su valor ecológico se suma una dimensión cultural profunda. En la tradición hawaiana, estos caracoles son conocidos como kāhuli y aparecen en relatos ancestrales, poemas, ceremonias de hula y danzas tradicionales. “Nuestros caracoles son verdaderas joyas naturales y culturales de patrimonio público”, señaló Sischo. Devolverlos al bosque no es solo un logro científico: es también la restitución de un símbolo identitario para las comunidades del archipiélago. Sin embargo, la celebración convive con la urgencia. Los científicos advierten que cerca de 100 especies de caracoles hawaianos podrían extinguirse en la próxima década si no se intensifican las medidas de protección y el control de depredadores invasores.