En paleontología, los flashes suelen estar reservados para los grandes animales: cuellos descomunales, mandíbulas capaces de partir huesos, esqueletos que llenan museos enteros. Pero a veces la historia más importante cabe, literalmente, en la punta de un dedo. Un fósil de apenas 9,5 milímetros de largo, hallado en el yacimiento de “Cortado”, en el interior del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, está revolucionando el conocimiento sobre la fauna del Triásico Medio en Sudamérica. No es solo el tamaño lo que lo hace extraordinario, sino todo lo que ese milímetro de hueso tiene para decir. El cráneo pertenece a una nueva especie bautizada Sauropia macrorhinus y representa el tetrápodo más pequeño jamás encontrado en el continente. El hallazgo fue realizado por paleontólogos de la Universidad Federal de Santa María (UFSM), quienes estiman que el animal vivió hace 240 millones de años, en una época anterior al auge de los dinosaurios. En ese entonces, los continentes todavía estaban soldados en el supercontinente Pangea, y el paisaje estaba dominado por los ancestros de los cocodrilos, no por los reptiles gigantes que vendrían después. El nombre de la especie ya anticipa algo de su historia. La combinación de “sauros” —lagarto— y “piá” —niño en dialecto regional— alude tanto a su aspecto reptiliano como a su diminuto tamaño y probable juventud. Porque existe la posibilidad de que este individuo fuera un juvenil que aún no había alcanzado su madurez ósea, lo que abre una pregunta fascinante: ¿cuánto más grande podría haber llegado a ser? Encontrarlo fue, en sí mismo, un logro. El material fue localizado por el paleontólogo Lúcio Roberto da Silva adherido a rocas que lo conservaron durante millones de años. Debido a su reducido tamaño, la limpieza del cráneo tuvo que realizarse con agujas bajo lupas de aumento, un trabajo minucioso que requirió paciencia y precisión. Luego, el paleontólogo Leonardo Kerber sometió el material a microtomografías computarizadas, una tecnología que permitió ver detalles invisibles a simple vista. Sin ese nivel de tecnología y dedicación, el fósil habría pasado inadvertido para siempre. Los procolofonoides —el grupo al que pertenece esta especie— son extremadamente raros en el registro fósil sudamericano del Triásico Medio. Hasta ahora, los investigadores solo habían descrito dos especies para ese intervalo de tiempo. Para dimensionar la rareza del hallazgo, basta con saber que los cráneos de especies relacionadas suelen ser al menos dos veces y media más grandes, y en algunos casos hasta nueve veces y media más largos. Este animal era una anomalía dentro de su propio grupo. Basándose en el tamaño del cráneo, los investigadores estimaron que el Sauropia macrorhinus alcanzó aproximadamente 5 centímetros de longitud total. En vida, el animal probablemente recordaba a un lagarto muy pequeño, con locomoción en cuatro patas, ojos relativamente grandes y dientes simples en forma de alfiler, indicadores de una dieta basada en insectos y pequeños invertebrados. Se trató entonces de una criatura modesta, casi invisible en el ecosistema que habitaba. Pero invisible no significa irrelevante. Los yacimientos fósiles de Rio Grande do Sul habían proporcionado, en las últimas décadas, varios ejemplares de animales mucho más grandes. Pero nunca había aparecido un vertebrado tan pequeño. Su presencia sugiere que las redes tróficas del Triásico Medio eran más complejas de lo que se pensaba, incluyendo no solo a los grandes protagonistas, sino también a una fauna diversa de pequeños organismos. De hecho, es probable que este diminuto reptil formara parte del menú de un depredador apenas un poco mayor: el Parvosuchus aurelioi, un precursor de los cocodrilos encontrado en la misma región.