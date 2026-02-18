Este túnel submarino para autos destaca por ser el más largo del mundo y se trata de una megaestructura que fusiona ingeniería de punta con una torre de ventilación icónica y una isla artificial que se ha convertido en un atractivo turístico frente a la costa de una ciudad turística asiática. Esta zona es reconocida por su innovación tecnológica y su capacidad para superar obstáculos naturales. Además, esta estructura de cinco pisos es más que una solución técnica, ya que se ha convertido en un importante atractivo turístico y en una de las áreas de descanso más espectaculares del mundo, con comercios, restaurantes y una vista panorámica de 360 grados al océano Pacífico. La Tokyo Bay-Aqua Line es una de las obras de infraestructura más impresionantes del planeta. Según detalla la Japan National Tourism Organization (JNTO), esta autopista conecta la ciudad de Kawasaki, ubicada en la prefectura de Kanagawa, con Kisarazu, en Chiba. El camino atraviesa toda la bahía de Tokio y cambió las comunicaciones en el área metropolitana más poblada del país. Además, no es una autopista común. Su rasgo distintivo radica en su estructura híbrida, que combina dos tipos de ingeniería de avanzada al combinar un túnel submarino de 9,6 kilómetros y un puente de 4,4 kilómetros sobre el agua. Toda la estructura ofrece largo total de 15,1 kilómetros. Gracias a este corredor vial, el trayecto entre Kanagawa y Chiba, que antes podía demorar hasta 90 minutos, se reduce a apenas 15 minutos. Este avance trajo un cambio radical en la dinámica de transporte en la región. La transición entre el túnel y el puente marca uno de los hitos más singulares del proyecto. Según la información publicada por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo, los ingenieros japoneses levantaron la isla artificial Umihotaru, cuyo nombre significa “Luciérnaga de Mar”. Esta estructura de cinco pisos se transformó en un importante atractivo turístico y en una de las áreas de descanso más espectaculares del mundo. Este espacio ofrece comercios, restaurantes y una vista panorámica de 360 grados al océano Pacífico. El verdadero corazón de la Tokyo Bay-Aqua Line es su túnel submarino para automóviles, que ostenta el récord como el más largo del mundo. Su construcción supuso un reto monumental, ejecutado mediante el empleo de gigantescas máquinas para hacer túneles que permitieron abrirse paso bajo el lecho marino. Dado que Japón se encuentra en una región de intensa actividad sísmica, el diseño incorporó tecnologías avanzadas para soportar tanto la presión del agua como los movimientos telúricos frecuentes. Además de reducir drásticamente los tiempos de traslado en la zona metropolitana de Tokio, la Tokyo Bay-Aqua Line se ha transformado en un destino turístico muy buscado. Muchos visitantes viajan exclusivamente hasta Kisarazu para experimentar la sensación de descender por una autopista que literalmente se sumerge bajo el mar y para disfrutar de las instalaciones de Umihotaru, el centro comercial flotante.