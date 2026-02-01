La NASA y la NOAA registraron hace unas semanas una de las tormentas solares más potentes de las últimas dos décadas. Se trata de un fenómeno iniciado en la superficie del Sol que lanzó una enorme cantidad de radiación y plasma hacia el espacio y que finalmente impactó contra la magnetosfera terrestre, el escudo que protege al planeta.

Este tipo de eventos puede provocar desde alteraciones menores hasta efectos severos sobre redes eléctricas, señales satelitales, sistemas de navegación y comunicaciones aéreas o marítimas.

La NASA registró la tormenta solar más intensa en los últimos 20 años

El 18 de enero de 2026, una llamarada solar de clase X1.9, una de las más potentes dentro de la escala de actividad solar, desató una tormenta geomagnética considerada histórica. El estallido fue detectado por el satélite Solar Dynamics Observatory (SDO) e incluyó una eyección de masa coronal que se desplazó directamente hacia la Tierra.

El impacto generó una tormenta geomagnética G4, clasificada como “severa”, junto a una tormenta de radiación solar de nivel S4, un umbral que no se veía desde los grandes eventos de 2003. Además, la actividad se produjo dentro de una secuencia de erupciones originadas en una región activa del Sol con un extenso grupo de manchas solares, motivo por el cual los científicos no descartan nuevos episodios.

¿Qué es una tormenta solar?

Una tormenta solar ocurre cuando el Sol expulsa una gigantesca nube de plasma conocida como eyección de masa coronal. Ese material viaja a millones de kilómetros por hora y, al llegar a la Tierra, interactúa con la magnetosfera provocando alteraciones en el campo magnético.

Estos fenómenos se vuelven más frecuentes cuando el Sol se acerca al máximo de su ciclo de 11 años, etapa en la que aumenta la cantidad de erupciones, manchas solares y emisiones de radiación.

Cuáles son sus efectos en la Tierra

Las tormentas geomagnéticas intensas pueden afectar:

Redes eléctricas y sistemas de distribución

Señales de GPS y navegación aérea o marítima

Satélites que pueden sufrir sobrecalentamientos o desajustes

Comunicaciones de alta frecuencia utilizadas por aviación y transporte

Además, uno de los efectos visibles más característicos es la aparición de auroras boreales en zonas donde habitualmente no se observan, como ocurrió recientemente en distintos puntos de Estados Unidos y Europa.

Qué consecuencias podría tener en Argentina

Aunque los organismos internacionales no anticipan daños directos para países específicos, sí advierten que las regiones del hemisferio sur son especialmente sensibles a las perturbaciones geomagnéticas.

Aunque no se esperan efectos severos para la población general, la magnitud del evento mantiene en alerta a los organismos de seguimiento, incluido el Servicio Meteorológico Nacional, que monitorea las variaciones del clima espacial en el hemisferio sur.