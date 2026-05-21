China hizo una de las mayores inversiones de su historia y cavó el túnel bajo el mar más largo del mundo que conectará dos continentes.

Construyen uno de los metros más largos de Sudamérica: conecta varias ciudades y comenzará a operar a partir de este año

China se encuentra en la fase de desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más significativos a nivel global : el Bohai Strait Tunnel Project, un túnel submarino que conectará las penínsulas de Liaodong y Shandong. Esta obra monumental tiene el potencial de transformar el sistema de transporte del país, reduciendo un trayecto que actualmente toma varias horas a tan solo 40 minutos.

El plan incluye una red ferroviaria subterránea que se extenderá por más de 120 kilómetros, de los cuales aproximadamente 90 estarán situados bajo el mar. De llevarse a cabo, se convertiría en el túnel submarino más extenso del mundo, superando incluso al Eurotúnel que une Francia con el Reino Unido.

Este proyecto es parte de la estrategia nacional de China para modernizar su infraestructura de transporte y mejorar la conectividad entre regiones clave del país.

¿Cuál es el objetivo del túnel bajo el mar más largo del mundo?

El avance del Bohai Strait Tunnel tiene como objetivo fundamental agilizar el transporte de mercancías, potenciar el turismo y fortalecer la integración económica entre dos zonas estratégicas para el comercio marítimo y terrestre del país asiático.

China impulsa el Bohai Strait Tunnel, un túnel submarino que transformará el transporte nacional.

El Bohai Strait Tunnel busca mejorar la conexión entre el noreste y el este de China, una región con gran actividad económica y portuaria. Actualmente, el viaje entre las ciudades de Dalian y Yantai puede demorar más de seis horas por tierra o ferry, mientras que con el nuevo túnel ese tiempo se reduciría a menos de una hora.

Características del túnel submarino más extenso del planeta

El diseño prevé tres secciones principales: dos túneles paralelos para trenes de alta velocidad y un tercer conducto central destinado a mantenimiento y seguridad.

Una vez operativo, el túnel permitirá el paso de trenes capaces de alcanzar velocidades de 250 kilómetros por hora, conectando directamente las líneas ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China.

El proyecto contempla una longitud total de 123 kilómetros, con un costo estimado que supera los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares estadounidenses.

¿El túnel atravesará zonas sísmicas?

A pesar de los riesgos, las autoridades chinas consideran que el proyecto es una inversión estratégica. Se estima que, una vez en funcionamiento, podría generar ingresos anuales superiores a los 20.000 millones de yuanes, recuperando la inversión en aproximadamente una década.

El Bohai Strait Tunnel Project representa un reto técnico de enorme magnitud. Su construcción implica perforar bajo el lecho marino, atravesando zonas con actividad sísmica y condiciones geológicas complejas. Los ingenieros deberán implementar sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad del trayecto.

¿En qué estado de construcción se encuentran el túnel?

El túnel del estrecho de Bohai se perfila como una obra monumental que no solo transformará la movilidad dentro de China, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la ingeniería mundial .

Aunque el proyecto ha estado en fase de planificación y estudios de factibilidad durante varios años, el gobierno chino continúa impulsando su desarrollo como parte de su plan de modernización del transporte nacional. Una vez que se inicie la construcción, se prevé que las obras tarden entre 10 y 15 años en completarse.