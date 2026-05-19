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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a quedar en el centro de las consultas en la Ciudad de Buenos Aires tras los cambios en el esquema de control y el fuerte aumento de las tarifas para 2026. En ese contexto, muchos conductores comenzaron a revisar si realmente deben hacer el trámite en junio o si sus vehículos todavía están exceptuados.
Actualmente, algunos autos y motos pueden circular sin realizar la VTV obligatoria siempre que cumplan determinadas condiciones vinculadas con la antigüedad, el kilometraje y el tipo de rodado. Además, ciertos grupos pueden acceder al beneficio sin costo.
Qué vehículos no deben hacer la VTV en junio
En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos 0 km cuentan con un período inicial de excepción antes de tener que realizar la primera verificación.
Según las condiciones vigentes difundidas para CABA, quedarían exceptuados:
- Autos particulares con menos de 3 años desde el patentamiento.
- Vehículos que todavía no superen los 60.000 kilómetros.
- Motos nuevas dentro del plazo inicial establecido por el sistema.
Por eso, el dato clave no es solamente el mes, sino la combinación entre antigüedad y kilometraje del vehículo.
Cuánto cuesta la VTV en CABA en 2026
El valor del trámite aumentó durante 2026 y generó un fuerte incremento en las búsquedas relacionadas con exenciones y excepciones.
Actualmente, los montos informados para CABA son:
- Autos: $ 96.968,19.
- Motos: $36.459,72.
Las tarifas pueden variar dependiendo de futuras actualizaciones oficiales.
Quiénes pueden hacer la VTV gratis
Aunque el control siga siendo obligatorio, algunos grupos pueden acceder a la exención del pago.
Entre ellos aparecen:
- Jubilados y pensionados.
- Mayores de 65 años que cumplan ciertos requisitos.
- Personas con discapacidad.
- Familiares o tutores vinculados a titulares con discapacidad en casos específicos.
Las condiciones y documentación para acceder al beneficio se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Ciudad.
Qué documentos hay que llevar
Para realizar la VTV en CABA es necesario presentar:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir vigente.
- Seguro al día.
- Cédula verde o azul.
- Título del vehículo.
- Documentación de GNC en caso de corresponder.
Además, al momento de la inspección suelen exigir:
- Matafuegos;
- Balizas;
- Elementos básicos de seguridad.
Cómo saber si corresponde hacer la VTV
Los conductores pueden verificar la situación de su vehículo a través del sistema oficial de turnos y control de CABA.
Para consultar si corresponde realizar la verificación, se recomienda tener a mano:
- Año de patentamiento.
- Kilometraje aproximado.
- Datos del vehículo.
Si el auto o moto todavía se encuentra dentro del período de excepción por antigüedad o kilometraje, no debería ser obligatorio realizar la VTV durante junio.