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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a quedar en el centro de las consultas en la Ciudad de Buenos Aires tras los cambios en el esquema de control y el fuerte aumento de las tarifas para 2026. En ese contexto, muchos conductores comenzaron a revisar si realmente deben hacer el trámite en junio o si sus vehículos todavía están exceptuados.

Actualmente, algunos autos y motos pueden circular sin realizar la VTV obligatoria siempre que cumplan determinadas condiciones vinculadas con la antigüedad, el kilometraje y el tipo de rodado. Además, ciertos grupos pueden acceder al beneficio sin costo.

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Qué vehículos no deben hacer la VTV en junio

En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos 0 km cuentan con un período inicial de excepción antes de tener que realizar la primera verificación.

Según las condiciones vigentes difundidas para CABA, quedarían exceptuados:

  • Autos particulares con menos de 3 años desde el patentamiento.
  • Vehículos que todavía no superen los 60.000 kilómetros.
  • Motos nuevas dentro del plazo inicial establecido por el sistema.

Por eso, el dato clave no es solamente el mes, sino la combinación entre antigüedad y kilometraje del vehículo.

Cuánto cuesta la VTV en CABA en 2026

El valor del trámite aumentó durante 2026 y generó un fuerte incremento en las búsquedas relacionadas con exenciones y excepciones.

Actualmente, los montos informados para CABA son:

  • Autos: $ 96.968,19.
  • Motos: $36.459,72.

Las tarifas pueden variar dependiendo de futuras actualizaciones oficiales.

Los cambios en la VTV de CABA reactivaron las consultas sobre qué autos y motos pueden quedar exceptuados del trámite y quiénes pueden hacerlo gratis.
Los cambios en la VTV de CABA reactivaron las consultas sobre qué autos y motos pueden quedar exceptuados del trámite y quiénes pueden hacerlo gratis.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis

Aunque el control siga siendo obligatorio, algunos grupos pueden acceder a la exención del pago.

Entre ellos aparecen:

  • Jubilados y pensionados.
  • Mayores de 65 años que cumplan ciertos requisitos.
  • Personas con discapacidad.
  • Familiares o tutores vinculados a titulares con discapacidad en casos específicos.

Las condiciones y documentación para acceder al beneficio se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Ciudad.

Qué documentos hay que llevar

Para realizar la VTV en CABA es necesario presentar:

  • DNI vigente.
  • Licencia de conducir vigente.
  • Seguro al día.
  • Cédula verde o azul.
  • Título del vehículo.
  • Documentación de GNC en caso de corresponder.

Además, al momento de la inspección suelen exigir:

  • Matafuegos;
  • Balizas;
  • Elementos básicos de seguridad.
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Cómo saber si corresponde hacer la VTV

Los conductores pueden verificar la situación de su vehículo a través del sistema oficial de turnos y control de CABA.

Para consultar si corresponde realizar la verificación, se recomienda tener a mano:

  • Año de patentamiento.
  • Kilometraje aproximado.
  • Datos del vehículo.

Si el auto o moto todavía se encuentra dentro del período de excepción por antigüedad o kilometraje, no debería ser obligatorio realizar la VTV durante junio.