La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a quedar en el centro de las consultas en la Ciudad de Buenos Aires tras los cambios en el esquema de control y el fuerte aumento de las tarifas para 2026. En ese contexto, muchos conductores comenzaron a revisar si realmente deben hacer el trámite en junio o si sus vehículos todavía están exceptuados.

Actualmente, algunos autos y motos pueden circular sin realizar la VTV obligatoria siempre que cumplan determinadas condiciones vinculadas con la antigüedad, el kilometraje y el tipo de rodado. Además, ciertos grupos pueden acceder al beneficio sin costo.

Qué vehículos no deben hacer la VTV en junio

En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos 0 km cuentan con un período inicial de excepción antes de tener que realizar la primera verificación.

Según las condiciones vigentes difundidas para CABA, quedarían exceptuados:

Autos particulares con menos de 3 años desde el patentamiento.

Vehículos que todavía no superen los 60.000 kilómetros.

Motos nuevas dentro del plazo inicial establecido por el sistema.

Por eso, el dato clave no es solamente el mes, sino la combinación entre antigüedad y kilometraje del vehículo.

Cuánto cuesta la VTV en CABA en 2026

El valor del trámite aumentó durante 2026 y generó un fuerte incremento en las búsquedas relacionadas con exenciones y excepciones.

Actualmente, los montos informados para CABA son:

Autos: $ 96.968,19.

Motos: $36.459,72.

Las tarifas pueden variar dependiendo de futuras actualizaciones oficiales.

Los cambios en la VTV de CABA reactivaron las consultas sobre qué autos y motos pueden quedar exceptuados del trámite y quiénes pueden hacerlo gratis.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis

Aunque el control siga siendo obligatorio, algunos grupos pueden acceder a la exención del pago.

Entre ellos aparecen:

Jubilados y pensionados.

Mayores de 65 años que cumplan ciertos requisitos.

Personas con discapacidad.

Familiares o tutores vinculados a titulares con discapacidad en casos específicos.

Las condiciones y documentación para acceder al beneficio se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Ciudad.

Qué documentos hay que llevar

Para realizar la VTV en CABA es necesario presentar:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro al día.

Cédula verde o azul.

Título del vehículo.

Documentación de GNC en caso de corresponder.

Además, al momento de la inspección suelen exigir:

Matafuegos;

Balizas;

Elementos básicos de seguridad.

Cómo saber si corresponde hacer la VTV

Los conductores pueden verificar la situación de su vehículo a través del sistema oficial de turnos y control de CABA.

Para consultar si corresponde realizar la verificación, se recomienda tener a mano:

Año de patentamiento.

Kilometraje aproximado.

Datos del vehículo.

Si el auto o moto todavía se encuentra dentro del período de excepción por antigüedad o kilometraje, no debería ser obligatorio realizar la VTV durante junio.