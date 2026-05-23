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Mezclar aceite de oliva, canela y pulpa de limón es una alternativa natural, económica y versátil que pueden poner en práctica todos los amantes de aromatizar los espacios de su hogar.

Esta combinación, protagonizada por ingredientes presentes en casi todas las cocinas permite generar de forma casera un aromatizante fresco y duradero en pocos minutos y sin gastar grandes sumas de dinero.

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Aceite de oliva, canela y pulpa de limón: para que sirve mezclarlos y por qué lo recomiendan

Esta mezcla se utiliza principalmente como aromatizante natural. El aceite actuará como el compuesto base para que el aroma perdure en el tiempo, mientras que la pulpa de limón brindará una nota cítrica, ácida y fresca y la canela le dará el toque con su sensación cálida.

Este preparado puede colocarse en frascos abiertos o difusores caseros en los espacios más concurridos para garantizar que siempre se encuentren perfumados sin necesidad de recurrir a productos industriales.

La canela contrata con el cítrico para brindar un aroma especiado. Fuente: Shutterstock.
La canela contrata con el cítrico para brindar un aroma especiado. Fuente: Shutterstock.

Principales beneficios para el hogar de poner en práctica esta mezcla de aceite de oliva

Entre los usos más comunes de esta preparación destacan

  • Perfumar ambientes con aroma fresco y especiado
  • Evitar los malos olores en espacios cerrados
  • Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de las comidas lipídicas
  • Generar un ambiente más cálido y agradable
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Cómo se prepara este aromatizante con aceite de oliva, canela y pulpa de limón

Para poner en práctica esta mezcla será necesario

  • Escoger un frasco de vidrio pequeño o mediano
  • Añadir aceite en un 20%
  • Agregar pulpa de limón a gusto, a mayor cantidad, mayor intensidad del aroma
  • Sumar una rama de canela
  • Dejar reposar la mezcla para que los aromas se concentren

Lo ideal es cambiar la preparación por una nueva cuando la fragancia comience a disminuir.