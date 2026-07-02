Adiós a las canas | Este tinte natural y sin químicos reconstruye el tono del cabello: otorga brillo y suavidad. (Fuente: Shutterstock).

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cubrir las canas sin recurrir a tintes químicos. En este contexto, la henna, un pigmento vegetal milenario, vuelve a ganar protagonismo como una opción eficaz para mejorar el aspecto del cabello, aportar color y devolverle vitalidad.

Por su parte, la influencer española Almu Carrion, conocida por compartir rutinas de cuidado capilar en redes sociales, recomienda este método a través de su cuenta de Instagram (@almucarrion). Según explica, la henna no solo tiñe, sino que también fortalece la fibra capilar y aporta un brillo “espectacular”, convirtiéndose en una alternativa cada vez más popular.

¿Cuáles son los beneficios de la henna para el cabello?

El uso de henna ofrece múltiples ventajas frente a los tintes tradicionales. Al tratarse de un producto natural, no contiene químicos agresivos, lo que reduce el daño en el cabello. Entre sus principales beneficios se destacan:

Aporta brillo intenso: según la influencer, el resultado es visible desde la primera aplicación.

Fortalece el cabello: ayuda a mejorar la estructura capilar y aporta más resistencia.

Color progresivo: el tono se intensifica con el uso continuo.

Disimula canas: logra integrarlas con el resto del cabello.

Variedad de tonos: desde cobrizos hasta opciones neutras que no cambian el color, pero sí mejoran el aspecto general.

Carrion explica que el resultado dependerá de la base del cabello: en tonos claros, el pigmento se verá más intenso, mientras que en bases oscuras será más sutil.

Este tinte natural y sin químicos reconstruye el tono del cabello: devuelve brillo y suavidad. @almucarrion/ Instagram

Paso a paso: cómo aplicar henna correctamente

El proceso de aplicación es sencillo, pero requiere paciencia para lograr mejores resultados:

Preparar la mezcla: colocar henna en polvo en un recipiente de vidrio o plástico. Agregar agua hirviendo: mezclar hasta obtener una textura similar a un yogur espeso. Dejar reposar: cubrir con film y dejar reposar al menos 2 horas (cuanto más tiempo, más pigmento liberará; puede llegar a 10 horas). Preparar el cabello: aplicar sobre el pelo seco o ligeramente húmedo, sin productos. Aplicar la henna: distribuir de raíces a puntas, mechón por mechón. Recoger el pelo: hacer un moño y cubrir con gorro o film para mantener el calor. Tiempo de acción: dejar actuar entre 2 y 4 horas, según la intensidad deseada. Aclarar: enjuagar con agua y champú suave, sin acondicionador. Esperar 48 horas: evitar lavar el cabello durante ese tiempo para fijar el color.

Este tinte sin químicos reconstruye el tono natural del cabello: otorga brillo y suavidad. Shutterstock

Los consejos clave de la influencer para un mejor resultado

La experiencia de Almu Carrion deja varias recomendaciones importantes para quienes quieran probar este método:

Cuidado con las decoloraciones: en mechas rubias, el pigmento puede quedar muy intenso.

Sellar bien el cabello: envolver con film evita derrames y mejora el resultado.

Ser constante: el color mejora con el tiempo y las aplicaciones sucesivas.

Pensarlo antes de cambiar: una vez que se adopta la henna, volver a tintes químicos puede ser difícil, ya que el cabello puede rechazar el color.

No esperar rubios extremos: este método no permite alcanzar tonos como el rubio platino.

Además, la influencer recomienda aplicar henna cada tres meses aproximadamente para mantener el color y potenciar sus efectos. Con el uso continuo, asegura, el cabello no solo gana en tonalidad, sino también en salud y brillo.