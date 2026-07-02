Adiós a las canas | Este tinte natural y sin químicos reconstruye el tono del cabello: otorga brillo y suavidad. (Fuente: Shutterstock).

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cubrir las canas sin recurrir a tintes químicos. En este contexto, la henna, un pigmento vegetal milenario, vuelve a ganar protagonismo como una opción eficaz para mejorar el aspecto del cabello, aportar color y devolverle vitalidad.

En ese contexto, la influencer española Almu Carrion, conocida por compartir rutinas de cuidado capilar en redes sociales, recomienda este método a través de su cuenta de Instagram (@almucarrion).

Según explica, la henna no solo tiñe, sino que también fortalece la fibra capilar y aporta un brillo “espectacular”, convirtiéndose en una alternativa cada vez más popular.

¿Cuáles son los beneficios de la henna para el cabello?

El uso de henna ofrece múltiples ventajas frente a los tintes tradicionales. Al tratarse de un producto natural, no contiene químicos agresivos, lo que reduce el daño en el cabello. Entre sus principales beneficios se destacan:

Aporta brillo intenso: según la influencer, el resultado es visible desde la primera aplicación.

Fortalece el cabello: ayuda a mejorar la estructura capilar y aporta más resistencia.

Color progresivo: el tono se intensifica con el uso continuo.

Disimula canas: logra integrarlas con el resto del cabello.

Variedad de tonos: desde cobrizos hasta opciones neutras que no cambian el color, pero sí mejoran el aspecto general.

Carrion explica que el resultado dependerá de la base del cabello: en tonos claros, el pigmento se verá más intenso, mientras que en bases oscuras será más sutil.

Este tinte natural y sin químicos reconstruye el tono del cabello: devuelve brillo y suavidad. @almucarrion/ Instagram

Paso a paso: cómo aplicar henna correctamente

El proceso de aplicación es sencillo, pero requiere paciencia para lograr mejores resultados:

Preparar la mezcla: colocar henna en polvo en un recipiente de vidrio o plástico. Agregar agua hirviendo: mezclar hasta obtener una textura similar a un yogur espeso. Dejar reposar: cubrir con film y dejar reposar al menos 2 horas (cuanto más tiempo, más pigmento liberará; puede llegar a 10 horas). Preparar el cabello: aplicar sobre el pelo seco o ligeramente húmedo, sin productos. Aplicar la henna: distribuir de raíces a puntas, mechón por mechón. Recoger el pelo: hacer un moño y cubrir con gorro o film para mantener el calor. Tiempo de acción: dejar actuar entre 2 y 4 horas, según la intensidad deseada. Aclarar: enjuagar con agua y champú suave, sin acondicionador. Esperar 48 horas: evitar lavar el cabello durante ese tiempo para fijar el color.

Los consejos clave de la influencer para un mejor resultado

La experiencia de Almu Carrion deja varias recomendaciones importantes para quienes quieran probar este método:

Cuidado con las decoloraciones: en mechas rubias, el pigmento puede quedar muy intenso.

Sellar bien el cabello: envolver con film evita derrames y mejora el resultado.

Ser constante: el color mejora con el tiempo y las aplicaciones sucesivas.

Pensarlo antes de cambiar: una vez que se adopta la henna, volver a tintes químicos puede ser difícil, ya que el cabello puede rechazar el color.

No esperar rubios extremos: este método no permite alcanzar tonos como el rubio platino.

Además, la influencer recomienda aplicar henna cada tres meses aproximadamente para mantener el color y potenciar sus efectos. Con el uso continuo, asegura, el cabello no solo gana en tonalidad, sino también en salud y brillo.