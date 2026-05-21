Mientras los modelos más nuevos de Apple superan valores difíciles de pagar para gran parte de los argentinos, un modelo lanzado hace casi cuatro años volvió a convertirse en uno de los más buscados del mercado. Se trata del iPhone 14 de 128 GB, que lidera las ventas de celulares Apple en Mercado Libre durante mayo de 2026.

El dispositivo, presentado originalmente en septiembre de 2022 por Apple, encontró un nuevo impulso gracias a la baja de precios frente a las generaciones más recientes y a un equilibrio que muchos consumidores consideran ideal entre rendimiento, cámaras y autonomía.

Por qué el iPhone 14 sigue siendo el más buscado

El fenómeno tiene una explicación simple, los modelos más nuevos de Apple quedaron en una franja de precios muy elevada, mientras que el iPhone 14 todavía ofrece acceso al ecosistema iOS, actualizaciones y herramientas avanzadas sin llegar a los valores del iPhone 15 Pro o las nuevas líneas premium.

Actualmente, el modelo de 128 GB aparece en Mercado Libre con un valor cercano a los $ 1.199.999 con descuento y financiación en cuotas.

Además, especialistas del sector tecnológico remarcan que el equipo todavía mantiene un rendimiento competitivo para redes sociales, edición de contenido, videojuegos y multitarea gracias al procesador A15 Bionic y sus 6 GB de memoria RAM.

Cómo es el iPhone 14 que domina las ventas

El teléfono mantiene varias características que siguen siendo atractivas en 2026:

Pantalla OLED Retina de 6,1 pulgadas.

Compatibilidad con redes 5G.

Sistema de doble cámara de 12 MP.

Grabación de video en 4K.

Reconocimiento facial Face ID.

Resistencia al agua y polvo IP68.

Carga rápida e inalámbrica.

El que el iPhone 14 todavía ofrece acceso al ecosistema iOS, actualizaciones y herramientas avanzadas.

Uno de los puntos más valorados es el apartado fotográfico. El equipo incorpora mejoras en captura nocturna gracias al sistema Photonic Engine y suma herramientas como el Modo Acción y el Modo Cine, orientadas a creadores de contenido y usuarios que priorizan video para redes sociales.

También conserva una autonomía destacada para uso intensivo durante todo el día y materiales de construcción premium, con aluminio aeroespacial y protección Ceramic Shield.

Las desventajas frente a los modelos más nuevos

A pesar del buen nivel de ventas, el iPhone 14 también muestra limitaciones frente a generaciones posteriores.

La más evidente es la ausencia de pantalla de 120 Hz, una característica que ya ofrecen muchos celulares Android en el mismo rango de precio y que Apple reserva para las versiones Pro.

Además, este modelo todavía utiliza el puerto Lightning en lugar del estándar USB-C y conserva la clásica “muesca” frontal en pantalla, sin incorporar la función Dynamic Island presente en modelos más recientes.

El gran problema que tendrá en 2026: la inteligencia artificial

La principal diferencia con las nuevas generaciones aparece en el terreno de la inteligencia artificial.

Apple confirmó que varias funciones avanzadas de Apple Intelligence requerirán chips más nuevos, como los A17 Pro y A18, por lo que el iPhone 14 quedará afuera de herramientas de IA generativa previstas para futuras actualizaciones de iOS 26.

Esto implica que el equipo no podrá acceder a nuevas funciones de Siri con contexto personal, resúmenes automáticos de textos, reescritura inteligente ni generación de imágenes impulsadas por IA.

Por qué igual sigue siendo un éxito en Argentina

A pesar de esas limitaciones, el iPhone 14 continúa posicionándose como una de las opciones favoritas entre quienes buscan ingresar al ecosistema Apple sin gastar cifras mucho más altas en los modelos premium.

En un contexto económico donde el precio se volvió determinante, muchos usuarios priorizan tener un equipo potente, con buenas cámaras y varios años más de actualizaciones antes que acceder a las últimas funciones experimentales de inteligencia artificial.