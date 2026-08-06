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El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero no todos los paquetes que llegan a las góndolas son iguales. Una de las diferencias más importantes está en el tipo de tostado, ya que existen el café tostado natural y el café torrefacto, dos procesos que modifican el resultado final en la taza.

De acuerdo con especialistas en café y gastronomía, la principal diferencia radica en que el tostado natural se realiza únicamente con los granos de café, mientras que el torrefacto incorpora azúcar durante los últimos minutos del tostado. Esto influye en el aroma, el sabor y las características del producto.

¿Qué diferencia hay entre el café tostado natural y el torrefacto?

El café tostado natural se obtiene al tostar exclusivamente los granos de café, sin añadir otros ingredientes. Este proceso permite conservar mejor las características propias del grano, por lo que es posible apreciar con mayor claridad sus notas aromáticas y de sabor, que pueden variar según el origen y la variedad del café.

En cambio, el café torrefacto se elabora agregando azúcar durante la etapa final del tostado. El calor carameliza ese azúcar y genera una fina capa alrededor de los granos, lo que da como resultado un café de color más oscuro, con un sabor más intenso y un amargor más marcado.

El café tostado natural conserva mejor los aromas y sabores propios del grano. Unsplash.

¿Cuál recomiendan comprar?

En términos generales, los especialistas suelen recomendar el café tostado natural, ya que permite disfrutar mejor de los aromas y sabores originales del grano. Además, no incorpora azúcar durante el proceso de elaboración y ofrece un perfil más equilibrado.

El café torrefacto, por su parte, continúa teniendo consumidores que prefieren un sabor fuerte y con notas más tostadas. Sin embargo, esa capa caramelizada también puede ocultar parte de las cualidades naturales del café, motivo por el que es menos habitual en el segmento de cafés de especialidad.

¿El café torrefacto tiene más azúcar?

Aunque durante su elaboración se añade azúcar, gran parte se carameliza y se transforma por efecto de las altas temperaturas del tostado. Por ese motivo, la diferencia no radica tanto en la cantidad de azúcar que aporta la bebida, sino en cómo ese proceso modifica el sabor y el aroma del café.

Al momento de elegir, quienes buscan apreciar las características propias del grano suelen inclinarse por el café tostado natural, mientras que el torrefacto puede resultar atractivo para quienes prefieren una bebida con un perfil más intenso y amargo.