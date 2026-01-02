Durante décadas, el oro fue sinónimo de riqueza y uno de los metales más valiosos del planeta. Sin embargo, hoy existe otro metal que lo supera ampliamente en precio y que cumple un rol clave en industrias estratégicas.

Se trata del rodio, un metal extremadamente raro que pertenece al grupo de los metales del platino y que se convirtió en uno de los recursos más codiciados del mundo. Su alto valor no solo responde a su escasez, sino también a la importancia que tiene en sectores industriales fundamentales.

¿Qué es el rodio y por qué es tan valioso?

El rodio es un metal de transición de color plateado, altamente resistente a la corrosión y con una capacidad única para soportar temperaturas extremas. Estas características lo vuelven indispensable para aplicaciones de alta exigencia técnica.

A diferencia del oro, cuya utilización está más asociada al resguardo de valor y la joyería, el rodio cumple un rol central en procesos industriales clave, lo que explica su cotización excepcional en los mercados internacionales.

¿Para qué se usa el metal más caro del mundo?

Uno de los principales usos del rodio está en la industria automotriz, donde se emplea en los catalizadores que reducen las emisiones contaminantes de los vehículos. Sin este metal, muchos de los sistemas actuales de control ambiental no podrían funcionar correctamente.

También se utiliza en la joyería de alta gama, principalmente como recubrimiento, ya que mejora el brillo, la durabilidad y la resistencia de piezas de gran valor, aportando un acabado distintivo.

¿Dónde se extrae este metal en América del Sur?

Aunque la mayor parte de la producción mundial de rodio se concentra en Sudáfrica, América del Sur ocupa un lugar estratégico en el mapa de este recurso. En la región, Brasil y Colombia se destacan como los principales países productores.

Desde estos países, el metal se exporta a mercados internacionales que dependen del rodio para sostener cadenas industriales vinculadas a la tecnología, la movilidad y la transición hacia procesos más sostenibles.

¿Cuáles son los principales países productores de rodio?

A nivel global, la extracción de rodio está concentrada en muy pocos países:

Sudáfrica, que aporta cerca del 80% de la producción mundial

Rusia, especialmente en la región de Norilsk

Zimbabue, a partir del Gran Dique, una zona rica en metales preciosos

En este escenario, América del Sur se posiciona como un actor relevante, con un metal escaso, de alto valor y con impacto directo en la economía global.

¿Por qué el rodio supera al oro en precio?

El precio del rodio puede superar al del oro hasta diez veces debido a una combinación de factores: escasa oferta, alta demanda industrial y dificultad de extracción. A diferencia de otros metales preciosos, no existe una producción masiva ni reservas abundantes.

Por eso, su valor no se mide solo en dólares, sino en su capacidad para sostener industrias clave y acompañar los cambios tecnológicos que atraviesa el mundo.