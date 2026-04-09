Diseñar una cocina va mucho más allá de elegir colores o materiales. En el uso diario, los pequeños detalles terminan marcando la diferencia entre un espacio cómodo y uno que genera incomodidades constantes. El arquitecto Marcelo Seia propone mirar la cocina desde lo práctico, cómo se usa, cómo se circula y qué errores conviene evitar desde el inicio. Muchas veces, decisiones que parecen menores terminan afectando la funcionalidad. Uno de los fallos más comunes está en la ubicación de los tomacorrientes. Cuando no se planifican bien, aparecen cables a la vista, como suele pasar con el microondas, que rompen la estética y dificultan el uso. Integrarlos dentro de los muebles o detrás de los artefactos permite mantener orden y practicidad. La distribución de los electrodomésticos también es clave. La heladera, por ejemplo, funciona mejor ubicada en un extremo, sin interferir con la mesada. Pero no es solo una cuestión de lugar, sino que la apertura de la puerta debe acompañar el movimiento natural al cocinar, evitando maniobras incómodas. Una de las claves que destaca el especialista es respetar la secuencia lógica de uso, conocida como método HAL-ECS. Este esquema organiza la cocina en un recorrido natural: heladera → apoyo → lavado → elaboración → cocción → servicio. Seguir este orden permite que cada tarea tenga su lugar y evita cruces innecesarios dentro del espacio. Cuando la circulación responde a esta lógica, la cocina se vuelve más eficiente y cómoda en el día a día. La continuidad de la mesada es otro punto central. Interrupciones innecesarias, como columnas de hornos en el medio, fragmentan el espacio de trabajo. Ubicarlas en los extremos mejora la circulación y permite aprovechar mejor cada superficie. En esa misma línea, el diseño debe acompañar el flujo de uso. Desde que se retiran los alimentos hasta que se sirven, cada paso debería darse sin obstáculos ni movimientos forzados. Más allá de la distribución, hay decisiones que impactan en la durabilidad. Incorporar cantoneras protege las zonas más expuestas al desgaste, mientras que optar por electrodomésticos embutidos evita huecos donde suele acumularse suciedad. En cocinas pequeñas, las medidas son determinantes. Si hay dos mesadas enfrentadas, la distancia mínima recomendada es de 1,20 metros para poder trabajar con comodidad. Menos espacio puede volver incómodo cualquier movimiento. La altura también influye. Ajustar la posición del horno y el microondas mejora la seguridad, y si se modifica la altura de la mesada, es importante acompañar esa decisión para evitar desniveles que compliquen el uso. Otro error frecuente es dejar espacios muertos entre muebles o artefactos. Son difíciles de limpiar y afectan tanto la estética como la higiene. Resolverlos con estructuras bien alineadas mejora el resultado final. En cuanto a los materiales, elegir superficies lavables en zonas expuestas, como detrás de la cocina, facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil del espacio. Por último, la ubicación de la grifería también tiene impacto. Colocarla sobre la mesada permite detectar pérdidas con mayor facilidad y actuar rápido ante cualquier problema. Diseñar una cocina no requiere grandes cambios, sino prestar atención a estos puntos. Porque en un espacio que se usa todos los días, la comodidad depende, muchas veces, de detalles que no se ven a simple vista.