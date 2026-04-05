Las clásicas alacenas están empezando a desaparecer de las cocinas. Lo que durante décadas fue sinónimo de orden y guardado hoy queda en el pasado frente a una nueva tendencia en cocinas 2026 que prioriza la funcionalidad, la estética liviana y el acceso práctico a cada elemento. Lejos de significar una pérdida de espacio, este cambio apunta a una nueva forma de organización que se adapta mejor a la vida actual. La gran protagonista de esta transformación es la despensa moderna, acompañada por módulos verticales y estantes abiertos que reemplazan a las tradicionales alacenas. Estas soluciones permiten una organización más eficiente: pueden incluir puertas lisas o de vidrio, iluminación interna y sistemas deslizables que facilitan el acceso a todos los productos. Además, se integran de forma estratégica en la cocina, logrando un espacio mucho más ordenado y accesible. Los estantes abiertos, por su parte, ganan terreno como recurso estético y funcional. No solo permiten tener todo a la vista, sino que aportan una sensación de liviandad visual que transforma el ambiente. Uno de los mayores beneficios de esta tendencia es la amplitud visual que genera. Al eliminar muebles altos y pesados, la cocina se percibe más grande, luminosa y ordenada. También mejora notablemente la practicidad: ya no es necesario estirarse o subirse a una silla para alcanzar objetos. Todo queda al alcance de la mano gracias a una distribución más inteligente. En términos de diseño, la estética es mucho más limpia. Predominan las líneas simples, menos volumen y una sensación general de ligereza. La pared sobre la mesada deja de estar saturada y se convierte en un espacio protagonista, donde se pueden sumar revestimientos, estantes livianos o rieles para utensilios sin perder funcionalidad. La tendencia no implica eliminar el guardado, sino reimaginar la cocina. El objetivo es lograr ambientes más abiertos, prácticos y alineados con las nuevas formas de habitar. La evolución del diseño de cocinas ya está en marcha y todo indica que las alacenas, tal como las conocemos, tienen los días contados. En su lugar, llegan propuestas que combinan orden, accesibilidad y una estética moderna que redefine por completo este espacio clave del hogar.