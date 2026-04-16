“Las personas inteligentes tienden a tener menos amigos que la persona promedio. Cuanto más inteligente eres, más selectivo te vuelves”. Esta afirmación, atribuida al célebre inventor Nikola Tesla, permanece vigente, ya que describe una experiencia común entre individuos con alta capacidad de análisis y pensamiento profundo. Tesla fue un ejemplo extremo de esta lógica: un genio adelantado a su época, cuya vida estuvo marcada por la introspección, el trabajo solitario y una dedicación casi total a sus ideas. Su perspectiva sobre la amistad no parece surgir del rechazo hacia los demás, sino de una forma distinta de relacionarse con el mundo. Las personas inteligentes tienden a buscar en sus relaciones algo más que una mera compañía. Valoran de manera particular: Esta exigencia provoca que no todos los vínculos sean satisfactorios, lo que naturalmente limita el círculo social. En numerosas ocasiones, la inteligencia superior se asocia con una disminuida tolerancia hacia conversaciones superficiales, interacciones sociales monótonas y vínculos fundamentados únicamente en la rutina. Esto no sugiere arrogancia, sino una auténtica necesidad de estimulación tanto mental como emocional, la cual no siempre se halla en contextos sociales extensos. Otro aspecto fundamental de la reflexión de Tesla es que contar con un número reducido de amigos no implica estar en soledad. Numerosas personas inteligentes valoran la soledad como un espacio propicio para el pensamiento, la creatividad, el orden interno y el autoconocimiento. La distinción radica en que no se trata de un aislamiento impuesto, sino de una elección deliberada. Con el paso del tiempo, muchas personas comprenden que no todas las relaciones son beneficiosas; la energía emocional es limitada y es esencial seleccionar con quién compartirla. Desde esta óptica, la selectividad social se presenta como una estrategia de bienestar, en lugar de un rasgo desfavorable. Un estudio de la London School of Economics junto a la Singapore Management University encontró una correlación negativa entre el cociente intelectual y la necesidad de interacción social. Según los resultados, las personas más inteligentes tienden a sentirse satisfechas con una vida social menos activa e incluso pueden experimentar malestar si se ven obligadas a interactuar constantemente. Esta conducta contrasta con la tendencia general de la población, donde una mayor sociabilidad suele asociarse a mayor bienestar. La investigación, liderada por Satoshi Kanazawa y Norman Li, analizó datos de unas 15.000 personas de entre 18 y 28 años para estudiar los factores que influyen en la satisfacción vital. Los resultados mostraron que, en términos generales, la felicidad aumenta con una vida social activa, pero disminuye en entornos densamente poblados. Sin embargo, esta relación cambia en individuos con mayor inteligencia, quienes presentan patrones de bienestar distintos al promedio.