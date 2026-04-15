En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) parece avanzar sin frenos, surge una voz que nos invita a detenernos y reflexionar sobre quiénes están construyendo ese futuro. Tess Posner, reconocida música, emprendedora y directora ejecutiva fundadora de la organización sin fines de lucro AI4ALL, sostiene una premisa que debería ser el norte de la industria tecnológica: “el valor humano es el núcleo de todo, pero el acceso a las oportunidades sigue siendo profundamente desigual”. La visión de Posner no nació en una oficina de Silicon Valley, sino en las zonas rurales de Massachusetts y, más tarde, en los escombros de El Salvador. A los dieciséis años, mientras colaboraba con Hábitat para Humanidad tras un terremoto, presenció una realidad que la marcaría para siempre: niños de tres años con problemas de salud básicos desatendidos. Fue en ese momento cuando experimentó lo que ella define como una “cristalización”: entendió que, aunque la dignidad y el valor humano son universales, la oportunidad de desarrollarlos no está distribuida de manera equitativa. Esta convicción la llevó a formarse en filosofía y trabajo social, enfocándose siempre en cómo la tecnología puede ser un motor de movilidad económica para las comunidades históricamente excluidas. Desde que asumió el liderazgo de AI4ALL en 2016, Posner trabajó con miles de jóvenes para que no solo aprendan código, sino para que entiendan que tienen un papel fundamental en el diseño de las herramientas del mañana. Para Posner, la educación en IA no debe tratarse de memorizar datos, sino de un proceso de autodescubrimiento y transformación. A través del aprendizaje basado en proyectos, sus estudiantes abordan problemas reales que afectan a sus propias comunidades, tales como: El trabajo de Posner se centra en rescatar lo que muchos expertos denominan los “Einstein perdidos”: mentes brillantes que, por falta de recursos o de redes de contacto, nunca llegan a desarrollar su potencial. En los programas de AI4ALL, el 90% de los estudiantes terminan sintiéndose parte de una comunidad, un factor que Posner considera crucial para quienes fueron sistemáticamente apartados de los espacios tecnológicos. La CEO advierte contra la idea de ver a la tecnología como un destino inevitable e inamovible. Según su visión, nos encontramos en un punto de inflexión donde tenemos la responsabilidad y el poder de decidir hacia dónde queremos dirigir este avance. “La inteligencia artificial no solo va a dar forma al futuro del trabajo”, afirma Posner, “va a dar forma al futuro de lo que significa ser humano”. Por ello, su misión sigue siendo clara: asegurar que las herramientas que definen nuestra civilización sean creadas por y para todos, convirtiendo la innovación en un acto colectivo y humano.