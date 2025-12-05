Uno de los principales problemas en la limpieza y la higiene es mantener las prendas de blancas con el paso del tiempo. Pese a que muchos productos facilitan esta tarea, este truco casero es ideal, porque está libre de componentes tóxicos y no todos conocen este secreto.

Además, este ingrediente químico clave es una solución de creación reciente que ha servido como recurso para muchos profesionales con un aspecto de polvo cristalino e incoloro que permite blanquear toallas, sábanas y ropa.

¿Cuál es el elemento que permite blanquear sábanas y toallas al instante?

El percarbonato de sodio o percarbonato sódico es una sustancia química de fórmula Na2H3CO6 que puede disolverse en agua y también es higroscópico (absorbe la humedad presente en el aire).

Cuando está disuelto en agua, este producto se descompone en carbonato de sodio y agua oxigenada. Ambos componentes convierten al percarbonato en un aliado perfecto para la limpieza. Por eso, es ideal para utilizar de forma directa en hogares o también las empresas lo implementan para sus productos comerciales.

El sitio especializado Va de Química indicó que este agente de limpieza es ideal por “ la utilidad que tiene como agente oxidante , sobre todo en el material textil (la ropa)”.

El percabonato es ideal para la limpieza de piezas blancas.

¿Cuáles son los beneficios de este producto de limpieza?

Una de las principales ventajas que llevó a que se volviera más popular está en que el percabonato es biodegradable y libre de productos tóxicos como el cloro o los fosfatos. De esta forma, se vuelve un insumo ecológico, amigable para el medioambiente e inocuo para el organismo humano, siempre y cuando se manipule con las medidas de seguridad correspondientes.

Además, al mezclarlo con agua oxigenada se convierte en un potente blanqueador y un potenciador para eliminar las manchas más difíciles, tanto sobre superficies blancas como sobre colores oscuros.

Por otro lado, como no es un producto excesivamente agresivo , cuida bien de los tejidos y permite que las costuras mantengan su integridad y cualidades originales. También, a veces ayuda a que estos se recuperen del desgaste.

¿Cómo utilizar este producto para limpiar sábanas y toallas?

Normalmente, cuando se utiliza en productos comerciales de limpieza, se mezcla un porcentaje de percarbonato de sodio (normalmente un 65%) con carbonato de sodio (35% aproximadamente). A veces, la cantidad de percarbonato puede llegar al 80% del total. Los usos que pueden darse a la mezcla son los siguientes:

Quitamanchas multiusos

Su potencial oxidante lo convierte en un buen componente para crear buenos productos antimanchas. En el caso de que lo quieras usar directamente, se puede mezclar con agua caliente para crear una pasta y aplicarla sobre la mancha.

Se recomienda frotar con un cepillo y dejar actuar durante al menos media hora antes de ponerlo en el lavarropas. También tiene buen efecto sobre vajilla blanca y en particular, sobre la porcelana.

Este producto se puede usar a bajas temperaturas o mezclado con agua oxigenada.

Recupera el tacto de las toallas

Con los lavados, normalmente las toallas van volviéndose cada vez más ásperas. El percarbonato de sodio puede añadirse a un lavado a 40 grados para tratar de ayudar a recuperar el color y la suavidad natural de esta ropa blanca.

Limpieza a bajas temperaturas

El potencial de blanqueamiento y limpiador de este nuevo producto es muy eficaz al mezclarlo con agua fría. El percarbonato sódico recubierto evita la descomposición por efecto de la temperatura y la humedad.

Para explotar el máximo el potencial de mantener los colores blancos, ideal para almohadas y sábanas, se recomienda añadir 20 gramos al detergente habitual. Para limpiar vajilla se recomienda una medida de 10 gramos.