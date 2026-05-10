Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar su casa y reducir el uso de productos industriales. En ese contexto, una mezcla simple de aceite de oliva, cáscara de limón y canela comenzó a viralizarse como una solución casera, económica y fácil de hacer. Aunque parece una combinación poco habitual, especialistas y usuarios destacan que este preparado funciona como un ambientador natural capaz de neutralizar malos olores y generar una sensación de frescura prolongada dentro del hogar. La clave está en las propiedades aromáticas de cada ingrediente. El aceite de oliva actúa como base fijadora: absorbe y conserva los aceites esenciales liberados por el resto de los componentes, lo que permite que el aroma dure más tiempo. Por su parte, la cáscara de limón aporta notas cítricas frescas gracias a su contenido de limoneno, un compuesto natural ampliamente utilizado en productos de limpieza y perfumería. La canela, en tanto, suma un aroma cálido y especiado que equilibra la mezcla y genera una sensación de mayor confort en ambientes cerrados. Se recomienda especialmente para: Una de las razones de su popularidad es que no requiere conocimientos especiales ni ingredientes difíciles de conseguir. Para hacerlo en casa solo necesitás: Un dato importante: el perfume suele intensificarse con el paso de los días, por lo que muchos recomiendan remover la mezcla ocasionalmente o reemplazar las cáscaras cuando pierdan fragancia.