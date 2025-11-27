El bicarbonato, comúnmente mezclado con vinagre, es un elemento que se convirtió en el truco casero más utilizado para limpiar todo tipo de superficies en el hogar.

Pero, al combinarlo con sal, puede ayudar a devolverle el brillo a los platos, vasos, cubiertos y todo tipo de vajilla.

Por qué es efectivo el truco de bicarbonato con sal

La clave de esta mezcla es la combinación de las propiedades físicas y químicas de los ingredientes. La sal funciona como un abrasivo natural que ayuda a desprender restos de comida y suciedad sin rayar las superficies.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que neutraliza ácidos y olores, además de potenciar la acción limpiadora.

Fuente: Shutterstock New Africa

Cuando se combinan, generan una limpieza profunda que elimina residuos invisibles y devuelven el brillo original. A diferencia de los productos químicos agresivos, esta mezcla no deteriora la vajilla ni deja residuos tóxicos.

Cómo aplicar el truco

Para que la vajilla vuelva a tener el color brillante como si fuera nuevo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Preparar la mezcla: en un recipiente pequeño, colocar dos cucharadas de sal y dos cucharadas de bicarbonato. Para potenciar el efecto, se puede añadir unas gotas de limón que aportan propiedades desinfectantes y un aroma fresco.

Humedecer la vajilla: antes de aplicar la mezcla, mojar ligeramente la pieza para que los ingredientes se adhieran mejor.

Frotar suavemente: con una esponja o paño suave, distribuir la mezcla sobre la superficie, sobre todo en las zonas opacas o con manchas persistentes. Evitar usar fibras metálicas para no rayar.

Enjuagar con agua tibia: retira los restos y seca con un paño limpio y suave. Este último paso es clave para evitar marcas de agua y potenciar el brillo.

Consejos adicionales para usar la mezcla de sal y bicarbonato

En caso de que la vajilla tenga manchas difíciles de remover como de café o té, se puede dejar actuar la mezcla durante 10 minutos antes de frotar para potenciar su efecto.

En la misma línea, para los vasos opacos se puede añadir gotas de vinagre para eliminar los restos de cal.