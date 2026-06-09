El moho y los hongos en la pastina del baño se acumulan con rapidez y son difíciles de erradicar. Existen métodos efectivos para eliminarlos de forma permanente sin usar lavandina, con productos accesibles y seguros.

La pastina acumula hongos más rápido que cualquier otra superficie porque la humedad, el jabón y las células muertas crean un ambiente ideal para su crecimiento. Conocer las causas ayuda a entender por qué limpieza y prevención son inseparables.

Cómo eliminar el moho de la pastina del baño sin lavandina

Antes de empezar, es necesario reunir los materiales adecuados y tomar precauciones básicas: usar guantes y mascarilla, ventilar el ambiente con ventanas abiertas y el extractor encendido.

Nunca mezclar lavandina con otros productos , ya que genera vapores tóxicos; además, la lavandina deteriora la pastina con el tiempo. Los dos métodos más efectivos son:

Método 1: Vinagre blanco y bicarbonato de sodio

Indicado para manchas de moho moderadas.

Rociar vinagre blanco puro sobre la pastina y dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

Preparar una pasta con bicarbonato y agua tibia, aplicarla sobre las juntas y restregar con un cepillo de dientes viejo.

Enjuagar con agua y secar completamente con un paño limpio.

Método 2: Agua oxigenada para manchas difíciles

Cuando el vinagre no es suficiente, el agua oxigenada ofrece mejores resultados.

Aplicar agua oxigenada directamente sobre la pastina afectada con un spray.

Dejar actuar entre 15 y 30 minutos —cuanto más tiempo, más efectiva es la acción.

Restregar con un cepillo suave, enjuagar y secar.

Importante: evitar el uso de vinagre en baños con superficies de mármol o piedra natural, ya que su acidez puede dañar estos materiales.

Nunca mezclar lavandina con otros productos, ya que genera vapores tóxicos. Shutterstock

Cómo prevenir que el moho y los hongos vuelvan a la pastina

Eliminar el moho es solo la mitad del trabajo: sin prevención, el problema regresa en pocas semanas. La humedad es el principal factor que favorece el crecimiento de hongos, por lo que controlarla es clave para mantener la pastina limpia de forma permanente. Las medidas más efectivas son:

Hábitos diarios

Usar el extractor de aire durante y después de la ducha.

Secar la pastina con un escurridor o paño tras cada uso del baño.

Considerar el uso de un deshumidificador en baños con poca ventilación.

Mantenimiento periódico

Limpiar la pastina en profundidad una vez al mes.

Inspeccionar regularmente si hay zonas blandas, agrietadas o desprendidas: son señal de que el moho creció por debajo de la superficie y es necesario reemplazar la pastina.

Al reemplazar la pastina, optar por pastina resistente al moho, cuyo costo es similar al del producto estándar pero ofrece resultados muy superiores.

La pastina tiene una vida útil de entre tres y cinco años según la exposición a la humedad. Reemplazarla a tiempo es la forma más efectiva de empezar de cero con una superficie limpia y protegida.