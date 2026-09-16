Ni lavandina ni esponjas metálicas: la forma ideal de limpiar la base de la plancha y destapar los orificios de vapor.

La acumulación de sarro y minerales puede bloquear los pequeños orificios de una plancha a vapor, reducir la salida de vapor y afectar su funcionamiento.

De hecho, muchos modelos cuentan con una función específica para eliminar las incrustaciones y mantener despejados los conductos.

Antes de probar cualquier mezcla, es importante revisar las indicaciones del fabricante.

Cómo quitar el sarro de los orificios de la plancha

El procedimiento debe realizarse con la plancha desenchufada y completamente fría.

Preparar una pequeña cantidad de ácido cítrico diluido en agua. Humedecer un hisopo o paño suave con la mezcla. Pasarlo cuidadosamente por los orificios de vapor para ayudar a aflojar los restos de sarro. Retirar los residuos con un paño húmedo y limpio. Dejar que la superficie quede completamente seca antes de volver a utilizar la plancha.

El ácido cítrico se utiliza en algunos modelos para limpiar componentes antical desmontables. Tefal, por ejemplo, indica que determinadas válvulas pueden dejarse en remojo con jugo de limón o ácido cítrico y luego enjuagarse con abundante agua.

Qué hacer para que la plancha vuelva a liberar vapor

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Una vez retirados los residuos visibles, es importante asegurarse de que ningún resto quede dentro de los orificios.

En modelos que no cuentan con una función de autolimpieza, la limpieza manual de los conductos y de los componentes antical que puedan retirarse puede ayudar a evitar que las acumulaciones vuelvan a bloquear la salida de vapor.

Los especialistas también recomiendan consultar siempre el manual del modelo, ya que los sistemas antical y los materiales de las suelas pueden variar entre planchas.

Por qué se forma sarro en la plancha

El sarro aparece principalmente por los minerales presentes en el agua. Con el calor, estos pueden acumularse dentro del sistema de vapor y alrededor de los pequeños orificios de la suela.

Por eso, una limpieza periódica puede ayudar a mantener una salida de vapor adecuada y evitar que la plancha deje manchas o residuos sobre la ropa. Philips también advierte que la acumulación de cal puede reducir la salida de vapor y provocar manchas o pérdidas de agua.