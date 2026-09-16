Lavar tus pies y manos con agua, vinagre y sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Lavar los pies y las manos con agua, vinagre y sal es un remedio casero que circula desde hace años. Se lo suele recomendar para aliviar el olor, la transpiración o algunas molestias de la piel. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para presentarlo como una cura general ni como reemplazo del jabón, los productos antifúngicos o la consulta médica.

El agua ayuda a retirar suciedad y sudor, mientras que el vinagre contiene ácido acético y la sal puede aportar un efecto de arrastre al disolverse. Eso no significa que la mezcla elimine todas las bacterias u hongos. Su utilidad depende del problema de la piel, de la concentración y de la sensibilidad de cada persona.

Atención: qué puede hacer realmente esta mezcla

En algunas situaciones dermatológicas, un profesional puede indicar compresas o baños con vinagre blanco diluido. La Academia Estadounidense de Dermatología menciona esta opción para determinados casos de eccema en las manos, como recurso tópico que puede ayudar a prevenir infecciones, siempre dentro de un tratamiento y con la dilución adecuada. Ese uso médico puntual no equivale a recomendar vinagre y sal para todas las personas.

Para la higiene diaria, las recomendaciones son más simples: lavarse las manos con agua y jabón, enjuagar bien y secar; y lavar los pies todos los días, secando con cuidado entre los dedos. Mantener la piel seca ayuda a reducir el ambiente húmedo que favorece el pie de atleta.

Por qué algunas personas lo recomiendan

El vinagre tiene acidez y la sal modifica la concentración de la solución. Por esa razón, algunas personas sienten una disminución temporal del olor o de la sensación de humedad. Ese efecto no demuestra que la mezcla trate la causa del problema. El mal olor persistente, la descamación, las grietas o la picazón pueden tener distintos orígenes y necesitan una evaluación adecuada.

En el caso del pie de atleta, una infección fúngica frecuente, los servicios de salud recomiendan mantener los pies limpios y secos y utilizar un antimicótico de farmacia cuando corresponda. Un baño casero no debería retrasar ese tratamiento.

Representación creada con IA

Qué riesgos tiene lavar la piel con vinagre y sal

El vinagre puede arder o irritar, sobre todo si se aplica sin diluir, durante mucho tiempo o sobre piel lastimada. La sal también puede provocar escozor en cortes, grietas, ampollas o zonas con eccema. No se debe aplicar la mezcla sobre heridas abiertas ni cerca de los ojos.

Cómo usarla con prudencia si un profesional la indicó

Si un médico o dermatólogo la recomienda para un problema específico, hay que respetar la proporción y el tiempo indicados. No conviene improvisar una concentración más fuerte ni agregar sal para potenciar el efecto. Antes de extenderla en toda la zona, es preferible consultar si la piel está inflamada, lastimada o si hay antecedentes de alergias.

Cuándo conviene consultar

Hay que pedir orientación médica si aparecen dolor intenso, enrojecimiento que avanza, hinchazón, secreción, fiebre, grietas profundas o una herida que no cicatriza. Las personas con diabetes, problemas de circulación o defensas bajas deberían evitar los remedios caseros en los pies y consultar ante cualquier lesión.

Qué pasos ayudan a cuidar pies y manos