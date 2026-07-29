Ni vinagre ni bicarbonato: la forma ideal de sacar el sarro del bidet y evitar reducir la presión.

El sarro en el bidet es uno de los problemas más comunes en los hogares.

Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua se acumulan en los pequeños orificios del bidet y la taza, lo que puede reducir el caudal del chorro y provocar que el agua salga de manera irregular cada vez que se utiliza.

En este marco, existe un truco casero y efectivo para solucionar este problema.

Si bien muchas personas recuerren al bicarbonato o al vinagre, existe una alternativa que gana popularidad por su eficacia: el ácido cítrico. Se trata de un compuesto que ayuda a disolver las incrustaciones del calcio sin necesidad de realizar un gran esfuerzo.

Además de mejorar la presión del chorro de agua, esta técnica permite prolongar la vida útil del bidet y mantener una salida uniforme del agua.

Cómo eliminar el sarro de los orificios de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico se consigue fácilmente en comercios especializados, ferreterías o tiendas de productos de limpieza.

Su capacidad para disolver depósitos minerales lo convierte en un aliado ideal para combatir el sarro.

Ni vinagre ni bicarbonato: la forma ideal de sacar el sarro del bidet y evitar reducir la presión. Gemini.

Para aplicar este método, seguí estos pasos:

Mezclá dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Sumergilo la solución durante entre 30 minutos y una hora.

Utilizá un cepillo de dientes viejo para retirar los restos de sarro más adheridos.

Enjuagá con abundante agua antes de volver a instalarlo.

Por qué se forma sarro y cómo evitar que vuelva a aparecer

La acumulación de cal y minerales depende de la dureza del agua. Cuanto mayor sea la concentración de calcio y magnesio, más rápido se obstruyen los conductos y los orificios de la ducha.

Para prevenir este problema, los especialistas recomiendan:

Limpiar el bidet al menos una vez por mes.

Secar las superficies después de cada uso.

Revisar periódicamente los orificios para detectar bloqueos.

En este sentido, una limpieza preventiva puede evitar obstrucciones severas y ayudar a mantener una buena presión de agua durante más tiempo.

Un mantenimiento simple y regular alcanza para que la ducha funcione correctamente y sin acumulaciones de sarro.