Mantener el baño impecable suele ser una de las tareas más complicadas si de limpiar el hogar se trata. Con el paso del tiempo, los espacios como el inodoro y las canillas suelen acumular manchas, el óxido y el temido sarro, dañando no solo la apariencia y la higiene del ambiente, sino que también puede dificultar el correcto funcionamiento de los aparatos. Por esto, y frente a esta problemática, una de las preguntas más comunes es cómo eliminar esta capa que suele implicar enfermedades y suciedad, sin necesidad de recurrir a productos químicos o ingredientes difíciles de encontrar. El sarro en el inodoro y griferías se forma por la acumulación de minerales en el agua (calcio y magnesio) sumado a residuos. Estas sustancias se adhieren a las superficies, donde el agua permanece estancada o circula constantemente. La falta de limpieza regular y la alta concentración de minerales dejan como resultado una capa blanquecina o amarillenta difícil de quitar con productos comunes. El método propuesto se basa únicamente en dos ingredientes de uso cotidiano, que suelen encontrarse en todas las cocinas: vinagre blanco y agua. Mezclar vinagre y agua: combinar en partes iguales vinagre blanco y agua. Verter la mezcla en una botella con spray.Aplicar la solución: rociar sobre las áreas del inodoro donde se acumula el sarro. El vinagre, debido a su acidez, disuelve el sarro en minutos, lo que facilita su eliminación sin necesidad de frotar por mucho tiempo.Dejar actuar y frotar: dejar que el vinagre actúe durante unos minutos. Luego, frota suavemente las zonas afectadas con un cepillo. Finalmente, tira de la cadena para eliminar los residuos. Si no queda completamente limpio, repite el proceso. Jugo de limón y sal gruesa: en este caso se deben exprimir dos limones y mezcla su jugo con sal gruesa. Verter esta mezcla en el inodoro y deja reposar durante 10 minutos. Luego, frotar las manchas con el cepillo y tira de la cadena para enjuagar.Agua caliente y bicarbonato de sodio: hervir suficiente agua, deja que se enfríe un poco y verter en el inodoro. Añadir media taza de bicarbonato de sodio y deja reposar por 15 minutos. Frotar luego las manchas con el cepillo.Vinagre blanco y bicarbonato de sodio: verter una taza de vinagre en el inodoro y deja actuar durante 10 minutos. Luego, añade una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y frota bien las manchas con un cepillo. La mezcla de estos dos ingredientes ayudará a que el sarro se desprenda más fácilmente. Estos son algunas recomendaciones para prevenir la acumulación de sarro en lugares como baños y cocina: Limpieza regular: realizar una limpieza profunda del inodoro al menos una vez por semana para evitar que el sarro y las manchas difíciles se acumulen.Usa vinagre blanco regularmente: rociar vinagre blanco en el interior del inodoro y deja actuar unos minutos antes de frotar con el cepillo. El vinagre es un excelente limpiador natural, desinfecta y elimina el sarro.Reparar fugas de agua: si el inodoro tiene fugas, repáralo cuanto antes. El goteo constante fomenta la formación de sarro y moho, además de desperdiciar agua.Cepillado diario: hacer una pasada rápida con el cepillo todos los días para evitar la acumulación de residuos y mantener el inodoro fresco entre limpiezas profundas.Evitar productos abrasivos: utilizar productos naturales o específicos para baños. Los limpiadores demasiado fuertes pueden dañar la porcelana y hacer que el inodoro se ensucie más rápidamente.Ventilación adecuada: asegurarse de mantener el baño bien ventilado, ya que la humedad favorece la acumulación de bacterias y malos olores. Si es posible, abre la ventana o utiliza un extractor de aire.Usa tabletas limpiadoras: colocar una tableta limpiadora en el tanque de vez en cuando. Estas tabletas ayudan a mantener el inodoro libre de sarro y aportan un aroma fresco.