No es bicarbonato: el método efectivo para sacar el sarro de la pava y las cafeteras al instante

Con el tiempo, las pavas de hornalla, pavas eléctricas y cafeteras pueden acumular sarro en las paredes de sus recipientes y en los conductos por donde pasa el agua. Esta situación provoca no sólo que los aparatos comiencen a funcionar mal, sino también puede derivar en problemas de salud.

Quienes tienen estos pequeños electrodomésticos en casa suelen probar todo tipo de ingredientes y productos químicos que no solamente no son efectivos, si no que al mismo tiempo dañan aún más los materiales del artefacto.

Un buen elemento para limpiar las pavas eléctricas es el vinagre. Esta fermentación puede utilizarse de forma eficaz para remover toda la película de sarro y otro tipo de calcificaciones.

¿Qué hay que usar para quitar el sarro de la pava?

Lo primero que se debe hacer es lavar estos pequeños artefactos de cocina utilizando vinagre. Para ello, se debe llenar el recipiente de vinagre y calentarlo en la máxima potencia, hasta que hierva. En el caso de las pavas de hornalla se debe colocar el vinagre, ponerlo en el anafe y dejar que hierva.

Este proceso debe repetirse varias veces hasta que las calcificaciones y otros restos de sarro se despeguen del recipiente y de los conductos. Si esto no sucede, se debe pasar un paño no abrasivo para quitar los restos que estarán casi desprendidos.

Luego de la limpieza con vinagre, es necesario que se repita el proceso al menos 4 veces antes de utilizar la cafetera o la pava, con el fin de remover cualquier impureza y quitar el gusto al vinagre.

¿El paso a paso para realizar quitar el sarro de la pava y la cafetera eléctrica?