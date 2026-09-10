Con el paso del tiempo y las lavadas constantes, las toallas tienden a perder su suavidad original, volviéndose ásperas, rígidas y descoloridas. Si bien el vinagre blanco y los suavizantes comerciales suelen ser las alternativas más recomendadas, existe un ingrediente clave en la cocina que logra un efecto superior sin deteriorar el tejido: la sal fina.

El secreto de la sal en el lavado

El uso continuado de suavizantes convencionales genera una capa impermeable de residuos químicos sobre las fibras de algodón, lo que reduce la capacidad de absorción de las toallas y endurece el tejido.

Por su parte, la sal actúa como un potente fijador natural del color y un desmineralizador del agua.

Su acción ayuda a remover los restos acumulados de jabón y cal, devolviendo la elasticidad a las fibras sin dañarlas.

Paso a paso para recuperar la textura

Remojo previo: Disolver cuatro cucharadas soperas de Disolver cuatro cucharadas soperas de sal fina en un balde con agua tibia e introducir las toallas secas. Dejar actuar durante al menos una hora para que los minerales penetren en las fibras.

Lavado habitual: Colocar las prendas en el lavarropas utilizando el ciclo habitual de agua fría o templada y la dosis habitual de jabón líquido.

Refuerzo en el tambor: Para un resultado más intensivo, incorporar una cucharada de sal directamente en el tambor antes de iniciar el programa de lavado.

Secado adecuado: Tender las toallas a la sombra y en un lugar bien ventilado. Evitar la exposición directa al sol prolongada, ya que la radiación solar excesiva contribuye a acartonar el tejido.

Errores comunes que arruinan tus toallas

Para prolongar la vida útil de las prendas de baño, es clave evitar el exceso de detergente en cada ciclo, ya que los restos de jabón apelmazan el rizo del algodón.

Asimismo, conviene no sobrecargar el tambor del lavarropas para permitir que el agua circule libremente y prescindir del uso de suavizantes industriales, los cuales terminan creando una película sintética que anula la absorción de la prenda.

Con esta técnica sencilla y accesible, las prendas de baño no solo recuperan su textura mullida y agradable al contacto con la piel, sino que también conservan sus tonos vivos durante mucho más tiempo.