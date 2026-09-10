Usar lentes de sol dentro de una casa, un restaurante o incluso durante la noche puede llamar la atención porque, aparentemente, no existe una razón práctica para proteger los ojos de la luz. Sin embargo, desde la psicología, este comportamiento puede tener una explicación relacionada con la forma en que algunas personas enfrentan situaciones que les generan incomodidad, inseguridad o vulnerabilidad emocional.

No existe evidencia científica que permita afirmar que todas las personas que utilizan lentes oscuros en lugares sin luz solar estén atravesando un problema emocional. La conducta puede responder a cuestiones médicas, estéticas, de comodidad o simplemente a un hábito. Pero, en determinados casos, puede funcionar como una estrategia para sentirse más protegido frente al entorno.

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Los lentes como una barrera frente a los demás

Desde el enfoque cognitivo-conductual, una conducta puede mantenerse porque reduce temporalmente una emoción desagradable. En este caso, los lentes podrían convertirse en una especie de barrera que disminuye la sensación de exposición ante otras personas.

Los ojos tienen un papel importante en la comunicación no verbal: permiten establecer contacto visual y transmiten emociones. Ocultarlos puede proporcionar a algunas personas una sensación de control cuando se sienten observadas, inseguras o incómodas.

En términos conductuales, si utilizar los lentes reduce esa incomodidad, la persona puede repetir el comportamiento porque experimenta un alivio inmediato.

Qué significa llevar lentes de sol siepmre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una estrategia para manejar la vulnerabilidad emocional

También puede entenderse como una forma de afrontamiento o evitación emocional. Al cubrir parte del rostro, la persona podría sentir que los demás tienen menos acceso a sus expresiones y, por lo tanto, que está menos expuesta.

Desde una perspectiva psicodinámica, incluso podría interpretarse simbólicamente como una defensa frente a sentimientos que generan ansiedad. Sin embargo, esta lectura requiere conocer la historia personal y el contexto de cada individuo.

Por eso, llevar lentes de sol en lugares oscuros no es suficiente para determinar un rasgo de personalidad ni un trastorno psicológico. Solo adquiere relevancia cuando forma parte de un patrón más amplio de aislamiento, ansiedad o dificultad para afrontar determinadas situaciones.