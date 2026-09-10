Las manchas amarillas de transpiración en la ropa blanca son una de las más difíciles de eliminar cuando sólo se realiza un lavado convencional.

Al momento de combatirlas, el vinagre blanco diluido en agua puede volverse entonces un gran aliado para tratar la zona afectada y devolver el color natural de las fibras.

Esta recomendación forma parte de la guía de eliminación de manchas de la University of Georgia y es sumamente sencilla de poner en práctica.

La técnica casera para eliminar de una vez por todas las manchas amarillas de la ropa

Cuando las manchas de transpiración son antiguas, el consejo experto es preparar una solución de vinagre blanco y agua para pulverizarla sobre las zonas afectadas. Una vez que el sector ya se encuentra trabajado, la mezcla se retira frotando una esponja con agua limpia.

En el caso de las prendas de algodón o lino, la indicación es diluir el vinagre utilizando 2 partes de agua por 1 parte de vinagre. Antes de aplicar cualquier producto, lo ideal es realizar una pequeña prueba.

Es importante destacar que las manchas de transpiración deben tratarse con la mayor rapidez posible, dado que pueden debilitar las fibras de la ropa.

El vinagre puede ayudar a sacar las manchas amarillas de la ropa. Fuente: Shutterstock

Otras técnicas para blanquear la ropa en casa

El vinagre no es la única solución recomendada por la institución para eliminar las manchas de transpiración.

Para devolver el tono blanquecino, la guía también indica que las prendas pueden remojarse en agua tibia con blanqueador de perborato de sodio durante 15 a 30 minutos, para luego lavarlas con el agua más caliente que habilite su etiqueta.

Cómo eliminar el olor a transpiración de la ropa

En caso de que el problema sean los malos olores, la ropa puede dejarse durante toda la noche en agua tibia con 3 o 4 cucharadas de sal por cada cuarto de agua. Si el mal olor continúa, se aconseja un pretratamiento con detergente líquido durante 30 minutos.