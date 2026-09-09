Un sencillo truco de limpieza propone colocar la escoba en un recipiente con agua caliente y sal durante toda la noche para ayudar a recuperar el estado de sus cerdas y extender su tiempo de uso. La técnica requiere ingredientes que suelen estar disponibles en casa y se presenta como una alternativa económica para mantener en buen estado este utensilio cotidiano.

El procedimiento consiste en preparar una mezcla de agua caliente, sal y vinagre blanco en un balde y sumergir allí las cerdas de la escoba. La combinación puede ayudar a desprender parte de la suciedad acumulada con el uso y dejar las fibras más limpias antes de volver a utilizar el utensilio.

¿Por qué funciona el truco de la sal en la escoba?

La sal actúa como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarla con agua caliente y vinagre, ayuda a que las cerdas recuperen firmeza y evita que permanezcan demasiado abiertas o deformadas con el paso del tiempo.

Para aplicar este método casero se necesitan pocos elementos y cantidades específicas:

Un balde con agua bien caliente.

Una taza de vinagre blanco.

Media taza de sal.

La escoba que se quiera tratar.

¿Cómo se aplica el método y qué resultados deja?

El procedimiento es sencillo: hay que llenar un balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, incorporar el vinagre y después la sal. Luego, se debe dejar la escoba en remojo durante al menos 30 minutos, aunque mantenerla durante toda la noche puede potenciar el efecto.

Al retirarla, conviene sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas orientadas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua. El resultado es una escoba con las cerdas más firmes y una mayor vida útil, lista para seguir utilizándose sin perder efectividad.