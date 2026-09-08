Colocar un vaso con sal en un rincón de la casa es un truco casero que muchas personas utilizan cuando aparecen humedad, condensación o poco movimiento de aire. Aunque se trata de un método sencillo y de bajo costo, su utilidad depende del ambiente y de la cantidad de humedad presente.

La práctica suele recomendarse especialmente para placares, baños, habitaciones cerradas, cocinas y sectores cercanos a ventanas. En estos lugares, donde puede acumularse vapor o existir poca circulación de aire, un recipiente pequeño con sal puede funcionar como una alternativa doméstica para intentar reducir parte de la humedad.

Por qué la sal puede absorber humedad

El motivo detrás del truco está en una propiedad conocida de la sal: es un material capaz de atraer y retener parte de la humedad del ambiente bajo determinadas condiciones. Por eso, cuando permanece varios días en un espacio húmedo, puede modificar su aspecto y acumular agua.

Una de las señales para saber si el método está funcionando es observar la propia sal: puede apelmazarse, formar grumos, humedecerse o incluso acumular líquido. Cuando esto ocurre, conviene retirarla y reemplazarla por una nueva para continuar con el procedimiento.

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Cómo hacer el truco del vaso con sal

El procedimiento es simple y no requiere elementos especiales. Hay que colocar sal gruesa o común dentro de un vaso o recipiente pequeño y dejarlo durante varios días en el sector donde se concentra la humedad.

Es importante apoyar el recipiente sobre una superficie protegida, ya que la sal húmeda puede afectar determinados materiales, especialmente muebles de madera. También conviene revisar periódicamente su estado y cambiarla cuando esté demasiado húmeda o haya comenzado a acumular líquido.

Cuándo conviene usarlo y cuándo no alcanza

El truco puede resultar más práctico durante períodos de alta humedad ambiental y en espacios reducidos con poca ventilación, pero tiene un alcance limitado. No debe interpretarse como una solución definitiva cuando el problema de humedad es persistente o afecta paredes y techos.

Si aparecen manchas de humedad, moho, pintura descascarada u olores persistentes, es necesario buscar el origen del problema. Una filtración, una falla de ventilación o un inconveniente relacionado con el aislamiento pueden requerir una solución específica que ningún vaso con sal puede reemplazar.

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La creencia sobre las “malas energías”

Además de su supuesto efecto sobre la humedad, la sal tiene otro uso popular relacionado con la “limpieza energética” de los ambientes. Algunas tradiciones y rituales sostienen que colocar sal en determinados rincones permite absorber o eliminar las denominadas malas energías.

Sin embargo, esa interpretación pertenece al terreno de las creencias y tradiciones populares y no cuenta con evidencia científica que demuestre que la sal pueda absorber energías negativas. Su capacidad para retener humedad, en cambio, responde a propiedades físicas conocidas, aunque el efecto doméstico sea limitado.