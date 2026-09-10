Una de las molestias más comunes al momento de viajar en avión son las escalas programadas en el vuelo, aspecto que no solo prolonga la duración del viaje y causa demoras a los pasajeros, sino que también implica un gasto adicional de combustible para las aerolíneas.

Es en este contexto donde emerge el Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range - de largo alcance), el primer avión concebido con la capacidad de eliminar las escalas intermedias de manera definitiva, que realizó su primer vuelo el 2 de junio.

Avanzan las pruebas del primer avión comercial capaz de volar a cualquier parte del mundo: ¿cómo funciona?

Este avión se distingue de las aeronaves convencionales por su notable capacidad para transportar combustible. El Airbus cuenta con un depósito adicional en la parte trasera, el cual puede almacenar aproximadamente 20.000 litros adicionales, lo que posibilita prolongar las horas de vuelo sin necesidad de realizar escalas intermedias.

Asimismo, esto implica que el avión puede soportar un mayor peso. Se han incorporado refuerzos que le permiten operar con alrededor de 308 toneladas, sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. Adicionalmente, se establece un objetivo de reducir el consumo de combustible por pasajero y por kilómetro recorrido.

Huang Zongxing

¿Cuál es la duración máxima permitida para un viaje?

El tiempo máximo de viaje es de 22 horas. Esta duración de vuelo es factible gracias a la altitud que mantiene la aeronave, cercana a los 12.000 metros, donde el aire presenta una menor densidad y la resistencia aerodinámica se reduce considerablemente.

Adicionalmente, los sistemas electrónicos regulan de manera constante la velocidad, la altitud y el consumo energético para maximizar la eficiencia operativa.

¿Cuándo inicia sus operaciones?

El Airbus A350-1000ULR se prevé que sea entregado a la aerolínea Qantas en abril de 2027. La compañía australiana ha solicitado 12 unidades de este modelo que pondrá en funcionamiento con el Proyecto Sunrise.

Sin embargo, antes de iniciar el servicio comercial, es necesario que complete las pruebas que comenzaron el 2 de junio de 2026.