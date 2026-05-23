Adiós al mito de los 10.000 pasos: cuánto hay que caminar para bajar de peso y cuidar el corazón

Durante años, la recomendación de alcanzar 10.000 pasos diarios se ha presentado como la meta ideal para mantenerse saludable y controlar el peso. Sin embargo, la ciencia está revisando esta cifra, la cual podría cambiar.

Un nuevo estudio presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO 2026) en Estambul revela que no es necesario llegar a los 10.000 pasos para obtener resultados significativos, especialmente en la prevención del temido efecto rebote tras una dieta.

Adiós al mito de los 10.000 pasos: cuánto hay que caminar para bajar de peso y cuidar el corazón Shutterstock

¿Cuántos pasos hay que dar al día para mejorar la salud cardiovascular?

Perder peso es solo la primera etapa. Mantener los resultados a largo plazo resulta mucho más complicado. Según los especialistas, aproximadamente el 80% de las personas con sobrepeso u obesidad recuperan parte o todo el peso perdido entre tres y cinco años después de seguir una dieta.

Ante esta realidad, investigadores de la Universidad de Módena y Reggio Emilia (Italia) se propusieron encontrar estrategias efectivas y accesibles. Su conclusión, publicada en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, es clara: caminar alrededor de 8500 pasos al día puede marcar una diferencia importante para evitar recuperar los kilos perdidos.

¿Cómo fue el estudio que desmintió el mito de los 10.000 pasos?

Los científicos realizaron una revisión sistemática y metaanálisis de 18 ensayos clínicos, analizando datos de 14 investigaciones con un total de 3758 participantes adultos con sobrepeso u obesidad, procedentes de países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón .

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Al inicio de los estudios, los participantes caminaban en promedio 7200 pasos diarios. Durante la fase de pérdida de peso, quienes incorporaron programas de modificación del estilo de vida aumentaron su actividad hasta alcanzar los 8500 pasos diarios. Este grupo logró perder aproximadamente un 4,4% de su peso corporal, lo que equivale a unos cuatro kilos de media.

La fase de mantenimiento fue aún más reveladora: las personas que mantuvieron cerca de 8200 pasos diarios lograron conservar gran parte del peso perdido. En cambio, quienes regresaron a niveles más sedentarios tendieron a recuperar kilos con mayor facilidad.

Todos los beneficios que brinda la caminata diaria

Caminar no solo ayuda a quemar calorías. Esta actividad accesible aporta múltiples beneficios para la salud:

Mejor control de la glucosa en sangre

Mayor sensibilidad a la insulina

Reducción del riesgo cardiovascular

Descenso de la presión arterial

Mejora del perfil de colesterol

Beneficios positivos para el estado de ánimo y la memoria

Estas ventajas convierten a la caminata en una herramienta completa para cuidar el corazón y el metabolismo general. Además, al no requerir equipamiento especial ni instalaciones deportivas, resulta mucho más fácil de mantener como hábito a largo plazo.